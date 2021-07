Ministrul Virgil Popescu, despre creșterea prețului la energie: ANRE a așteptat să vadă dacă după alegeri se întoarce piața reglementată / Furnizorii nu au asigurat stocuri suficiente pentru 2021

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat vineri seara în emisiunea Săptămâna financiară, moderată de Dan Bucura, cum s-a ajuns ca odată cu reglementarea pieței gazelor și a energiei, românii să plătească facturi mai mari. Ministrul dă vina atât pe ANRE, cât și pe furnizori.

„La 1 ianuarie 2020 am anunțat că pe 1 ianuarie 2021 prețul la energie electrică va fi liber. Conform legilor românești și europene, liberalizarea este anunțată trecută în lege de către Guvern, abrogând acea ordonanță toxică 114 care impunea un preț mic de achiziție a energiei electrice de la producători către furnizori pentru clienții casnici, iar furnizorii ar fi trebuit să vândă la un preț mai mic. Nu s-a văzut nicio reducere cu ordonanța 114.

Acea ordonanță a impus niște prețuri reglementate într-o piață aproape liberă, a micșorat profitul producătorilor români și a mărit profitul furnizorilor d eenergie electrică. Ordonanța 114 nu a funcționat.

Într-o UE în care suntem și în care dorim să trăim piața este liberă. Se pot plafona prețurile pentru o perioadă fixă de 6 luni, nu era cazul aici. Clienții finali nu au câștigat nimic. Am anunțat cu un an înainte liberalizarea la energie electrică.

Mă așteptam și eu ca în perioada asta să se lucreze la ANRE și să vină cu un program de liberalizare, să facă reglementarea secundară”,a declarat ministrul Virgil Popescu.

Acesta acuză ANRE că a speculat că după alegerile parlamentare se va reintroduce piața reglemenatată, motiv pentru care a întârziat legislația secundară:

„Știm toți că în decembrie anul trecut a venit ANRE, după alegeri evident, probabil că au așteptat poate se întoarce înapoi piața reglementată , pentru că au fost zvonuri în piața. S-a dat un ordin că în 30 de zile clienții trebuie să își aleagă.

Am ieșit toți atunci și noi Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței, am strâns la masă ANRE-ul, furnizorii și am găsit această soluție ca timp de 6 luni, serviciul universal care este o piață mai scumpă, clienții sp beneficieze de un discount la prețul concurențial.

În aceste 6 luni clienții să aibă posibilitatea să poată să opteze pentru prețul concurențial sau să își găsească d epe piață un alt furnizor”, a precizat ministrul Virgil Popescu.

Acesta a explicat, de asemenea, că furnizorii la rândul lor nu au făcut stocuri suficiente în 2020 pentru anul 2021, deși știau că liberalizarea va veni:

„Mai mult, m-am uitat și am văzut ce comportamente au avut furnizorii. Când ești furnizor, doi trei furnizori, și ai 90% din piață, știi că se face liberalizarea cu un an înainte, în anul 2020 te apuci și cumperi energia pentru anul 2021. Dacă vă uitați la piață o să vedeți că în cursul anului 2020 prețurile au fost la fel ca în 2019. Dacă furnizorii ar fi avut un comportament normal nu speculativ așa cum am spus, nu așteptând să se întâmple ceva, să dea ceva ca săs e întoarcă piața reglementat înapoi ca să câștige mai mult, nu am fi avut nicio turbulență de față”.