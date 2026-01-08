Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)

După ce s-au tot bătutu cu pumnul în piept că iarna nu ne va prinde fără rezerve suficiente de gaze, acum oficialii dau din colț în colț. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, recunoaște că suntem în situația în care e nevoie să importăm gaze.

Ne-a luat iarna prin surprindere. Nu avem rezerve de gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că rezervele de gaze ale României sunt la 70% și este foarte posibil să nu fie suficiente. Asta în contextul în care ar urma trei zile cu vârf de consum. Așa că vom importa, recunoaște ministrul.

„Săptămâna viitoare va crește consumul de gaze cu aproximativ 20%. Lucrăm pentru asigurarea din depozite. România are 70% grad de umplere în depozite. A fost mobilizare cu toți producătorii, distribuitorii de gaze, pentru ca să fie suficiente cantități de gaze. Vor fi trei zile de vârf de consum săptămâna viitoare.

Vom apela la importuri mai mari de gaze daca va fi cazul, pentru a acoperi vârful de consum. Sunt pierderi mari din rețele în București.”, a declarat ministrul Energiei, după ședința convocat în această dimineață.

Comandament de Urgență la Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional după ce în ultimele ore în mai multe zone din țară. Potrivit lui Bogdan Ivan, aproape 12.00 de familii sunt încă fără curent electric.

„Mai sunt 11.250 de case nealimentate în județele Alba, Sălaj, Cluj, Mureș. Se lucrează pe teren pentru realimentare. Vorbim de 12.000 de locuințe neconectate la energia electrică. Este vorba de acces, echipele au început să lucreze și acolo. Estimăm că până la finalul săptămânii le vom reconecta pe cele mai multe dintre ele.”, a declarat ministrul Energiei.