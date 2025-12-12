B1 Inregistrari!
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!"

Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”

12 dec. 2025, 19:41
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”
Cuprins
  1. Cum pot scădea facturile la energie
  2. Cum devine România un pilon de stabilitate energetică în regiune

Ministrul Energiei anunță vești care aduc un motiv real de optimism. Românii vor avea facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur. Vineri a fost pusă în funcțiune cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România.

Cum pot scădea facturile la energie

Bogdan Ivan a transmis într-o postare pe Facebook că sunt vești bune pentru români: „Astăzi a fost operaționalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere și 400 MWh capacitate de stocare. Pe scurt: energie curată și ieftină, care este păstrată pentru a fi folosită atunci când e cea mai mare nevoie.”

Ministrul a mai precizat că investiția NOVA POWER & GAS a fost finalizată în doar șase luni. Este un termen remarcabil pentru un proiect de o asemenea amploare. Investitorii locali au ales stocarea energiei deoarece aceasta este cheia echilibrării sistemului și a menținerii unor prețuri avantajoase. El a subliniat că, pe POSF, comparatorul ANRE, poate fi găsită în prezent o ofertă sub 1 leu/KWh, o premieră în ultimul an. Stocarea energiei este una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea dezechilibrelor din sistem. În același timp, aceasta ajută la integrarea energiei produse de prosumatori și la menținerea sub control a costurilor pentru români.

Cum devine România un pilon de stabilitate energetică în regiune

„Tot astăzi, la Câmpia Turzii, au fost demarate lucrările la centrala pe gaz în ciclu combinat de 160 MW, o investiție care va asigura energie sigură și constantă, esențială pentru echilibrarea sistemului. Ne dorim ca firmele românești din energie să devină campioni regionali, iar România să fie un pilon de stabilitate în regiune și un partener-cheie al Statelor Unite”, a mai spus Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul Energiei a transmis un mesaj de mulțumire antreprenorului Teofil Mureșan și grupului E-INFRA pentru viziune, implicare și consecvență. El a evidențiat contribuția decisivă a oamenilor care au lucrat direct la proiect. Acesta a apreciat efortul inginerilor, tehnicienilor și al echipelor din șantier, precum și al tuturor celor care s-au implicat concret.

