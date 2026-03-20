Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor sunt de acord să se crească cheltuielile pentru apărare și vor ca producția armamentului și echipamentelor militare să se facă pe teritoriul României. De altfel, economistul Adrian Negrescu și Tudor Curtifan, redactorul-șef al DefenseRomânia, au subliniat că programul european SAFE pentru înarmare poate ajuta nu doar industria românească de apărare, ci economia țării în ansamblu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Negrescu: SAFE ar putea revitaliza întreaga economie românească

Întrebat dacă industria de apărare ar putea fi o gură de oxigen pentru economia României în aceste vremuri tulburi, economistul Adrian Negrescu a explicat: „O, Doamne, gândiți-vă că vorbim de investiții de miliarde de euro care ar putea revitaliza nu doar industria de armament, ci întreaga economie românească. Foarte interesant în acest barometru e un lucru extrem de important: percepția românilor legată de aceste investiții.

Pe români nu-i interesează neapărat originea echipamentelor pe care le cumpărăm, cât beneficiile economice și – foarte interesant – românii sunt conștienți că trebuie să ducem acești bani spre producție aici, autohtonă, să creăm locuri de muncă, lanțuri de business, să dezvoltăm practic niște investiții aici în țara noastră, care să ne asigure o dezvoltare economică pe orizontală. Că asta e cel mai important și asta cred că-și doresc toți românii – să creăm locuri de muncă bine plătite și să dăm de muncă multor business-uri pe orizontală, că de asta depinde și creșterea economică”.

Curtifan: E important ca acest SAFE să nu ajungă un fel de PNRR

„Până la urmă, acesta e și obiectivul SAFE, de reconsolidare a industriilor naționale de apărare europene. Fiecare stat, evident, va trebui să-și urmărească propriul interes și eu am spus că esențial e, ce spunea și dl Negrescu, să putem produce noi, să devenim producători, nu cumpărători, ceea ce putem produce în țară să produce în țară pentru a revitaliza industria de apărare.

România are o moștenire în ce privește industria de apărare și are capacități pe care le-a construit și a reușit să le construiască în continuare, sigur, cu partenerul statelor aliate, cu programe de retehnologizare. E esențial ca ceea ce se poate produce aici să se producă – ar trebui să fie unul dintre obiective.

ca acest SAFE să nu ajungă un fel de PNRR. Timpul e foarte scurt, până în mai trebuie semnate aceste contracte.

Trebuie menționat că SAFE e un împrumut cu dobânzi mai mici, cu perioadă de garanție mai mică, dar e un împrumut. Atunci haideți să realizăm acest obiectiv de a produce în țară!”, a declarat Tudor Curtifan, redactorul-șef al DefenseRomânia.

La rândul său, coordonatorul Grupului de lucru pentru elaborarea strategiei naționale pentru industria de apărare, Sorin Encuțescu, a punctat că SAFE nu e un simplu instrument de achiziții, ci „o viziune integratoare, strategică, prin care statul român va trebui să utilizeze toate pârghiile financiare, prin fondurile europene și bugetele naționale, așa încât să asigure consolidarea industriei naționale de apărare pentru a fi credibilă și a întări postura de descurajare și de apărare a țării”.

Sondaj: Ce spun românii despre investițiile în apărare

Într-un sondaj INSCOP realizat în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026, pe 1.100 de persoane, 75.6% dintre respondenți au spus că sunt de acord ca România să își mărească semnificativ cheltuielile pentru apărare pentru a-și proteja suveranitatea în cazul unei agresiuni militare, în timp ce 21.5% se declară împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.9%.

Sunt de acord ca România să își mărească cheltuielile pentru apărare mai ales: votanții PSD, PNL, USR și persoanele peste 60 de ani. Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani și angajații din sectorul privat se opun cel mai mult creșterii cheltuielilor pentru apărare.

69.2% dintre respondenți consideră că producția pe teritoriul României a armamentului și echipamentelor militare este foarte importantă. 19.5% spun că este destul de importantă, 6.3% destul de puțin importantă, iar 2.7% deloc importantă. 2.3% nu știu sau nu răspund.

69.3% dintre români consideră că este foarte important ca România să își dezvolte capacitățile industriale și tehnologice interne în sectorul apărării. 22.1% spun că acest lucru este destul de important, 3.6% destul de puțin important, iar 3.3% deloc important. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.7%.

Sondajul are o eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.