Ministerul Apărării avertizează că România riscă să piardă finanțări importante pentru înzestrare, dacă anumite termene nu sunt respectate. Miza este legată de Programul SAFE, un mecanism considerat esențial pentru modernizarea Armatei Române.

Ce risc apare dacă termenele din Programul SAFE nu sunt respectate

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis că nerespectarea termenului-limită de 31 mai ar duce la pierderea fondurilor aferente programelor de achiziție individuale propuse prin . Oficialul a subliniat că această situație nu este acceptabilă și că responsabilitatea semnării contractelor este tratată ca o prioritate absolută.

În contextul discuțiilor publice, Miruță a atras atenția asupra intereselor colaterale apărute în jurul programului, afirmând că există persoane preocupate mai degrabă de accesul la bani decât de nevoile reale ale armatei. „Legat de Programul SAFE, că apar foarte multe întrebări, răspunsul meu este acelaşi – zero combinaţii.”

Există presiuni politice sau încercări de influență

Întrebat despre eventuale influențe politice, ministrul a recunoscut existența unor solicitări de audiențe și presiuni, însă a precizat că acestea nu au avut niciun efect concret. „Evident, răspunsul este da, dar evident că au plecat cum au venit”, a declarat el la finalul audierilor parlamentare.

a mai spus că, în cazul în care ar avea dovezi privind activități ilegale, ar sesiza instituțiile competente. „Nu ştiu dacă sunt combinatori. Dacă m-aş convinge că sunt combinatori, aş merge la instituţiile specializate care se ocupă teoretic cu eliminarea combinatorilor.”

De ce SAFE este considerată cea mai avantajoasă opțiune

Potrivit ministrului, obiectivul României este semnarea celor 21 de contracte prevăzute în cadrul SAFE, considerate cea mai eficientă soluție de înzestrare disponibilă în prezent. El a explicat că acest plan a fost propus de armată, validat de CSAT și votat în Parlamentul României.

„România nu avea opţiunea să nu investească în aceste programe de înzestrare”, a afirmat Miruță, explicând că alternativa ar fi fost finanțarea din bugetul național, prin împrumuturi mult mai costisitoare. „Am ales să le mutăm cât de mult se poate prin SAFE, pentru că e mult mai ieftin pentru România să facă asta.”

Cum decurge procesul de semnare a contractelor

Ministrul Apărării a amintit că a fost deja semnat un contract cu firma franceză Mistral, iar în prezent se așteaptă criteriile de localizare din partea Ministerului Economiei. Documentația tehnică necesară este deja pregătită la nivelul , relatează Antena3.

După stabilirea procentului de producție realizat în România, un grup de lucru guvernamental va decide criteriile de eligibilitate pentru firme. „Dacă nu se semnează până la 31 mai programele de achiziţie individuale din SAFE, vor fi pierduţi banii, ceea ce eu nu admit”, a reiterat ministrul.