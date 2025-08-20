România a avut și în luna iulie cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, arată cele mai recente publicate de Oficiul de statistică al UE (Eurostat).

Cuprins

Ce spune Eurostat despre inflația în România și în UE

Ce arată datele INS despre inflație și prețuri

Ce avertisment a transmis BNR cu privire la inflație

Ce spune Eurostat despre inflația în România și în UE

Rata anuală a inflaţiei în UE a crescut în iulie la 2,4%, față de 2,3% cât era în iunie, arată datele Eurostat.

Cele mai scăzute rate ale inflației în iulie s-au înregistrat în Cipru (0,1%), Franţa (0,9%) şi Irlanda (1,6%), iar cele mai ridicate în România (6,6%), Estonia (5,6%) şi Slovacia (4,6%).

Comparativ cu situaţia din luna iunie, inflaţia a scăzut în opt state UE, a rămas stabilă în şase şi a crescut în 13, inclusiv în România.

În Zona Euro, inflația a rămas în luna iulie stabilă la 2%.

Ce arată datele INS despre inflație și prețuri

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația în țara noastră la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie.

În intervalul iunie – iulie 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor cu 1,01%.

În intervalul iulie 2024 – iulie 2025, produsele alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

Ce avertisment a transmis BNR cu privire la inflație

Banca Națională a României (BNR) prognoza de inflație, de la 4,6% la 8,8%, pentru finalul anului.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.

„Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a mai susținut guvernatorul BNR.

Isărescu a mai afirmat că, în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, dar „sunt ușor optimist”.