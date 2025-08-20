România a avut și în luna iulie cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, arată cele mai recente date publicate de Oficiul de statistică al UE (Eurostat).
Rata anuală a inflaţiei în UE a crescut în iulie la 2,4%, față de 2,3% cât era în iunie, arată datele Eurostat.
Cele mai scăzute rate ale inflației în iulie s-au înregistrat în Cipru (0,1%), Franţa (0,9%) şi Irlanda (1,6%), iar cele mai ridicate în România (6,6%), Estonia (5,6%) şi Slovacia (4,6%).
Comparativ cu situaţia din luna iunie, inflaţia a scăzut în opt state UE, a rămas stabilă în şase şi a crescut în 13, inclusiv în România.
În Zona Euro, inflația a rămas în luna iulie stabilă la 2%.
Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația în țara noastră a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie.
În intervalul iunie – iulie 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor cu 1,01%.
În intervalul iulie 2024 – iulie 2025, produsele alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit puternic în sus prognoza de inflație, de la 4,6% la 8,8%, pentru finalul anului.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.
„Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a mai susținut guvernatorul BNR.
Isărescu a mai afirmat că, în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, dar „sunt ușor optimist”.