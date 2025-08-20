B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat

România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat

Mirela Ionela Achim
20 aug. 2025, 13:30
România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat
Sursa foto simbol: Pixabay

România a avut și în luna iulie cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, arată cele mai recente date publicate de Oficiul de statistică al UE (Eurostat).

Cuprins

  • Ce spune Eurostat despre inflația în România și în UE
  • Ce arată datele INS despre inflație și prețuri
  • Ce avertisment a transmis BNR cu privire la inflație

Ce spune Eurostat despre inflația în România și în UE

Rata anuală a inflaţiei în UE a crescut în iulie la 2,4%, față de 2,3% cât era în iunie, arată datele Eurostat.

Cele mai scăzute rate ale inflației în iulie s-au înregistrat în Cipru (0,1%), Franţa (0,9%) şi Irlanda (1,6%), iar cele mai ridicate în România (6,6%), Estonia (5,6%) şi Slovacia (4,6%).

Comparativ cu situaţia din luna iunie, inflaţia a scăzut în opt state UE, a rămas stabilă în şase şi a crescut în 13, inclusiv în România.

În Zona Euro, inflația a rămas în luna iulie stabilă la 2%.

Ce arată datele INS despre inflație și prețuri

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația în țara noastră a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie.

În intervalul iunie – iulie 2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cele ale mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor cu 1,01%.

În intervalul iulie 2024 – iulie 2025, produsele alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

Ce avertisment a transmis BNR cu privire la inflație

Banca Națională a României (BNR) a revizuit puternic în sus prognoza de inflație, de la 4,6% la 8,8%, pentru finalul anului.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.

„Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a mai susținut guvernatorul BNR.

Isărescu a mai afirmat că, în următoarele 12 luni, economia va merge cu o creștere de 1%, dar „sunt ușor optimist”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
Economic
Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Economic
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Economic
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Economic
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Economic
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Economic
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Economic
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
Economic
Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Economic
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Economic
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Ultima oră
13:56 - Merită să îți deschizi un cont la Superbet?
13:46 - Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat
13:41 - Prea mult timp petrecut în fața ecranelor afectează copiii. Specialiștii recomandă limite pentru dezvoltarea sănătoasă a celor mici
13:14 - Alina Gorghiu: România fără violență – Comisie parlamentară pentru combaterea abuzurilor
13:07 - O româncă a drogat și jefuit un bătrân, în Germania. Ulterior, bărbatul a murit
13:05 - O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba
12:59 - Noi date despre tragedia de pe A1: Adolescenții care s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR aveau 13 și 15 ani. De ce au decis să se sinucidă (VIDEO)
12:36 - Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
12:36 - Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
12:27 - Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”