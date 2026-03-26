Guvernul a adoptat noi modificări privind regimul produselor accizabile și funcționarea antrepozitelor fiscale, vizând atât simplificarea procedurilor, cât și creșterea siguranței. Schimbările afectează direct operatorii economici din sectorul energetic și nu numai.

Ce schimbări aduce actualizarea normelor fiscale

Executivul a aprobat actualizarea Normelor metodologice de aplicare a , în special a prevederilor referitoare la accize și taxe speciale. Scopul principal este corelarea regulilor existente cu legislația de bază, pentru o implementare mai clară și mai eficientă.

Printre modificările relevante se numără redefinirea condițiilor pentru obținerea statutului de exportator înregistrat, în cazul operatorilor care exportă produse energetice. Această ajustare urmărește alinierea procedurilor la realitățile din piață și reducerea blocajelor administrative.

Totodată, au fost introduse clarificări privind consumul de gaz natural utilizat pentru menținerea capacităților operaționale. În anumite condiții, acest consum va fi considerat consum propriu, după modelul deja aplicat în sectorul energiei electrice.

Cum sunt reglementate cerințele de siguranță pentru antrepozite

Noile reguli includ cerințe suplimentare pentru securitatea operațiunilor desfășurate în antrepozitele , în special în cazul produselor inflamabile. Operatorii autorizați trebuie să demonstreze că respectă normele privind prevenirea incendiilor pentru fiecare locație utilizată.

În același timp, destinatarii înregistrați sunt obligați să delimiteze clar spațiile de recepție a produselor accizabile și să le echipeze cu sisteme de supraveghere video. De asemenea, aceștia trebuie să dețină autorizații de mediu și documente care confirmă respectarea normelor de siguranță.

Aceste măsuri vin pe fondul riscurilor asociate manipulării și depozitării produselor accizabile, unde incidentele pot avea consecințe semnificative. Autoritățile urmăresc astfel reducerea vulnerabilităților și creșterea controlului asupra acestor activități.

Ce alte clarificări vizează sectorul energetic și obligațiile operatorilor

Actul normativ aduce precizări și în privința unor operațiuni care nu mai sunt considerate comercializare angro în sectorul energetic. Printre acestea se numără revânzarea prin carduri sau livrările către forțele armate, în anumite condiții.

Operatorii implicați în aceste activități au obligația de a notifica autoritățile competente, iar nerespectarea acestei cerințe este sancționată contravențional. Măsura urmărește o mai bună monitorizare a fluxurilor de produse accizabile, relatează Capital.

În același timp, modificările legislative au în vedere facilitarea livrărilor către structuri militare, inclusiv cele ale NATO și ale Statelor Unite prezente în România. Cadrul actualizat sprijină și participarea altor state membre la acțiuni de apărare comună.