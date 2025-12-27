B1 Inregistrari!
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025

Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 16:16
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Județele în care au fost dizolvate cele mai multe firme
  2. Domeniile de activitate în care au fost dizolvate cele mai multe firme

Numărul de firme dizolvate a crescut cu 26,23% în primele 11 luni din 2025, arată cele mai recente date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Județele în care au fost dizolvate cele mai multe firme

Astfel, numărul firmelor dizolvate a ajuns la 51.805, față de 41.039 câte erau în primele 11 luni din 2024.

Numai în luna noiembrie 2025 au fost raportate 4.888 de dizolvări de firme, cele mai multe în București (945) și în județele Cluj (263), Timiș (257), Ilfov (245) și Constanța (237).

Cele mai multe dizolvări de firme în intervalul ianuarie – noiembrie 2025 au fost înregistrate în București (10.341 de firme), Cluj (2.904), Ilfov (2.684), Constanța (2.510) și Timiș (2.186), iar cele mai puține în județele Călărași (351), Harghita (379) și Teleorman (387).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 55,6%), Olt (plus 52,03%), Alba (plus 49,19%), Bihor (plus 44,93%) și Vâlcea (plus 43,73%).

În niciun județ nu a fost consemnată scădere a numărului de dizolvări, arată datele ONRC, citate de Agerpres.

Domeniile de activitate în care au fost dizolvate cele mai multe firme

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de dizolvări la nivel național.

Construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.251 (plus 2,63%), 4.244 (plus 5,47%) și 3.530 (plus 2,98%).


