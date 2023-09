Nume sonore ale arbitrajului comercial internațional vin la București la Conferința BUCHAREST ARBITRATION DAYS 2023

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comert și Industrie a României și Wolters Kluwer România organizează, în perioada 8 – 9 iunie 2023, cea de-a 4-a ediție a Conferinței BUCHAREST ARBITRATION DAYS (BARD). Evenimentul este organizat cu susținerea Chartered Institute of Arbitrators, Greener Arbitration Europe Committee, Transnational Dispute Management (TDM) și Young Romanian Arbitration Practitioners (YRAP).

Bucharest Arbitration Days (BARD) este prima și cea mai mare conferință din România dedicată arbitrajului comercial internațional, aflată acum la cea de-a 4-a ediție. Evenimentul de anvergură internațională reunește anual practicieni din domeniul arbitrajului comercial, personalități din domeniul academic și persoane interesate de acest mod de soluționare alternativă a disputelor, pentru a dezbate cele mai recente probleme juridice sau practice din materia arbitrajului.

Invitații speciali ai ediției 2023 sunt Prof. George Bermann, Director al Center for International Commercial and Investment Arbitration, Columbia Law School, și Martina Polasek, Secretar General Adjunct al International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Banca Mondială, care vor trata aspecte legate de rolul stakeholderilor în arbitrajul internațional și reformele din domeniul arbitrajului comercial de investiții.

