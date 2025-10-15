B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 23:56
Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce vrea IMM România înghețarea salariului minim
  2. Ce spun românii despre puterea lor de cumpărare

Confederația patronală IMM România solicită Guvernului să mențină salariului minim brut de acum, de 4.050 de lei, și anul viitor. Patronii spun că dacă va crește acest salariu, s-ar putea ajunge chiar la disponibilizări de personal.

De ce vrea IMM România înghețarea salariului minim

„Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității”, a transmis IMM România, într-un comunicat.

Confederația susține că firmele românești deja sunt afectate de situația economică și de taxele mărite, or dacă le cresc din nou costurile cu personalul, inevitabil vor pierde din competitivitate.

„În ultimii 3 ani salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărare a salariaților crescând în termeni reali. O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor”, avertizează IMM România.

Patronii spun, în schimb, că veniturile salariale pot fi majorate prin scăderea fiscalității pe forța de muncă.

Ce spun românii despre puterea lor de cumpărare

În paralel, un sondaj arată că 76% dintre români au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din ultima perioadă. Sondajul a fost realizat de eJobs pe un eșantion de 1.150 de respondenți, în luna septembrie.

Circa 20,9% dintre respondenți au fost afectați într-o oarecare măsură, 2,1% doar într-o mică măsură, iar 1,4% deloc.

Cel mai puternic impact l-a avut creșterea tarifelor la utilități, după cum au menționat 89,2% dintre respondenți. Majorarea prețurilor la alimente și băuturi a lovit în 85,6% dintre respondenți. 40,7% au resimțit cel mai mult impactul scumpirilor în cheltuielile aferente transportului, respectiv combustibil.

Tags:
