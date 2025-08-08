B1 Inregistrari!
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii" (VIDEO)

Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 22:19
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)
Sursa foto: Cristian Păun / Facebook

Profesorul de economie Cristian Păun a explicat vineri, pentru B1 TV, cum au fost gândite piloanele de pensie, de ce guvernanții tot au încercat de-a lungul timpului să aducă modificări la Pilonul 2, de ce este un fel de „struțo-cămilă” acest Pilon 2 și care sunt schimbările pe care actualul Guvern vrea să le aducă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”. moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Păun despre reținerea contribuției la sănătate din piloanele de pensie
  • Ce a spus Păun despre modificările pe care Guvernul vrea să le aducă Pilonului 2
  • De ce oricum n-ar fi bine să ne retragem toți banii din Pilonul 2 deodată
  • Cum vede Păun intențiile statului pe viitor privind piloanele de pensie și care ar fi explicația

Ce a spus Păun despre reținerea contribuției la sănătate din piloanele de pensie

Păi, primul subiect pe care eu l-am văzut legat de pilonul de pensii a fost cel aferent impozitării cu contribuția la sănătate, inclusiv a acestui Pilon 2 și, de fapt, a tuturor veniturilor din pensii, și Pilon 3, pe ideea că acestea sunt venituri care inițial se deduc din venitul brut, adică inițial nu sunt impozitate în momentul în care pleacă spre Pilonul 1, 2 și 3, urmând ca impozitarea să se facă atunci când ele devin efectiv venituri la pensie, indiferent dacă vrem să retragem acești bani parțial, integral…

Practic, statul vine și face un pic de claritate și evident extinde baza de impozitare, introducând o impozitare pe pensiile mai mari de 3.000 de lei, inclusiv pe cele din Pilonul 1, 2, 3, pe impozit pe venit, și contribuție la sănătate, adică cei 20%. Impozitarea se face când banii devin pensie. Oarecum corect, că aceste venituri sunt venituri și pensionarii beneficiază de sistemul public de sănătate și la pensie, deci ar trebui să plătească pentru un astfel de serviciu.

Putem să avem o nuanță de acest tip, anume că tot timpul vieții noastre active plătim impozit pe sănătate și beneficiem mai puțin de servicii de sănătate când suntem activi și la pensie posibil să beneficiem mai mult de servicii de sănătate.

Dar deja am plătit cumva în perioada de dinainte… Dar cum sistemul public de sănătate nu funcționează ca un sistem de asigurare de sănătate autentic, sigur că discuțiile pot fi reluate sau pot fi nuanțate”, a explicat profesorul de economie.

Cristian Păun a susținut apoi că sistemul fiscal din țara noastră e „destul de alambicat și un fel de struțo-cămilă”, în sensul în care Pilonul 2 e un fel de Pilon 1, dar dat în administrare unor administratori privați, pe care statul îi autorizează. Restul de bani se duce în continuare în Pilonul 1, plătind pensia celor aflați la pensie, fără acumulare.

Ce a spus Păun despre modificările pe care Guvernul vrea să le aducă Pilonului 2

Cristian Păun a vorbit apoi despre intenția Guvernului de a nu ne mai permite să ridicăm toți banii din Pilonul 2 de pensie deodată.

„Ei, teoretic, sunt bani de pensie, bani din bugetul de stat care trebuiau să meargă la Pilonul 1. Nu se mai duc acolo, statul îi lasă în conturile noastre, să fie administrate de niște administratori privați pe care-i autorizează el, și, la final, acum vine statul și ne spune că nu ne lasă să ni-i luăm toți deodată, ne lasă să-i luăm în rate, 4 rate minim, sau rentă viageră lunar luăm o sumă de bani. Spre deosebire de Pilonul 3 sau orice altă investiție pe care noi o facem voluntar, nu obligatoriu, unde nu există nicio restricție. (…)

De asta spun că discuțiile astea despre ce libertăți avem și n-avem pleacă până la urmă de la natura acestui Pilon 2, care-i o struțo-cămilă – Pilon 1 combinat cu Pilon 3 – și statul ne cam face ce vrea cu banii ăștia, ne amenință ba că ni-i naționalizează, ba că ni-i dă în rate, pentru că oarecum e îndreptățit să facă asta”, a explicat specialistul.

În cazul în care nu vom mai putea să luăm toți banii din Pilonul 2 deodată, firesc apare întrebarea dacă mai apucăm să-i luăm pe toți, de vreme ce speranța de viață în România, totuși, e mai mică decât în alte state.

„Dacă stăm să gândim lucrurile așa, poate n-ar trebui să fie multe restricții, să fie o libertate în a-i ridica mai accelerat dacă vrem. Atenție! Acești bani, ca Pilonul 3, se moștenesc, adică în caz de deces moștenitorii legali primesc suma aceasta”, a explicat Păun.

Profesorul de economie a amintit apoi că impozitele sunt mai mari pe moșteniri și „probabil asta e și intenția în viitor, să crească mai mult aceste impozite”.

De ce oricum n-ar fi bine să ne retragem toți banii din Pilonul 2 deodată

N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sisteme private de pensii. Mai bine-i lași acolo să continue multiplicarea lor. (…) Dacă ne uităm pe randamentele Pilon 2 și 3, vedem că ele au bătut destul de bine rata inflație multianuală pe 10-15 ani”, a continuat Păun.

Cum vede Păun intențiile statului pe viitor privind piloanele de pensie și care ar fi explicația

Tare-mi e mie că statul, la un moment dat, va veni și va spune: ”știți ce? până la urmă, ăștia nu sunt bani privați, sunt bani publici, eu vi i-am lăsat în contul vostru pe CNP, dar vă pun niște condiții și vi-i iau eu într-un fel mai mult sau mai puțin înapoi”. (…)

Eu, când am semnat contractul de Pilon 2, nu mi-a spus statul că o să mi-i impoziteze nici cu 10% și cu impozitul pe contribuția la sănătate. Statul, pe aceeași linie, vine acum și spune ”nu te las să-i iei pe toți deodată”. Statul direct nu câștigă.

De ce se teme statul și vrea, totuși, să-i scoatem în rate? Foarte mulți bani din Pilonul 2 sunt investiți în titluri de stat – 70%. Când ne scoatem banii ăia, fondurile de investiții vor trebui să vândă titluri de stat pe piață și vor trebui să facă rost de bani să ni-i dea sub formă de pensii și atunci există această temere că dacă ni-i scoatem toți deodată, creăm o problemă pe piața respectivă. Aici înțeleg de ce statul vrea să facă această temporizare”, a mai explicat Cristian Păun, pentru B1 TV.

Acesta a mai afirmat că „oarecum e un abuz, o încălcare a libertății”, dar „Pilonul 2 nu e Pilonul 3, nu e ca în cazul unei investiții private 100%; (…) cumva e un fel de robinet de bani pentru Guvern acest sistem Pilon 2”.

