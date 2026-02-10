Traian Băsescu a declarat marți, pentru B1 TV, că tăierile cu 10% în administrația locală nu duc nicăieri și singura soluție e reforma administrativă. Fostul președinte a mai spus că partidele chiar pot face asta, mai ales că au apus vremurile în care depindeau de primari pentru a strânge voturi în alegeri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care premierul Ilie Bolojan (PNL), liderul PSD, Sorin Grindeanu, și mai mulți primari au avut o discuție despre situația din administrație.

Tot acum, premierul Bolojan a ridicat miza vorbind despre comasarea localităților mici, printr-o

În paralel, angajații din peste 1.500 de primării au făcut o

Băsescu: „Rămâne singura soluție reforma administrativă”

„Rămâne singura soluție reforma administrativă și cu asta să se încheie pentru totdeauna perioada neagră în care partidele și-au făcut politica în funcție de niște primari care, ziceau ele, partidele, că le aduc voturi la alegeri. E timpul să se pună capăt acestei dependențe a partidelor și a politicului la cel mai înalt nivel de primarii de sate, de comune, de cei aleși cu câteva procente. Nu e nevoie de nicio modificare a Constituției”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Fostul președinte a mai afirmat că „nu se ajunge nicăieri” cu tăierile de 10% propuse de Guvern: „După ce trece momentul de dificultate, vor veni din nou: ”mai dați-ne un spor, mai dați-ne un nu știu ce” și partidele la guvernare vor satisface cererile acestor primari de comune, de mici orășele, pentru a conta pe sprijinul primarilor în alegeri. E deja evident că nu mai contează influența primarilor în alegeri”.