Pensia medie lunară a înregistrat o creștere ușoară, de 0,3%, în trimestrul al treilea din 2025 comparativ cu trimestrul anterior. Datele au fost publicate luni de (INS). În aceeași perioadă, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,921 milioane. Evoluția confirmă tendința de creștere a populației aflate la pensie.

Ce arată noile date INS despre evoluția pensiilor

Potrivit datelor INS, în trimestrul III din 2025, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,921 milioane de persoane. Cifra reprezintă o creștere de 3.000 față de trimestrul anterior. Din totalul pensionarilor, 4,569 milioane provin din sistemul de asigurări sociale de stat. Această categorie a înregistrat o creștere de 7.000 de persoane față de trimestrul II.

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute acordate tuturor categoriilor de pensionari, a ajuns la 2.941 de lei. Valoarea reprezintă o creștere modestă de 0,3% față de trimestrul anterior. Indicele pensiei medii reale, raportat la trimestrul precedent, s-a situat la 94,1%. Față de trimestrul III al anului trecut, numărul total de a scăzut cu 44.000 de persoane. De asemenea, pensionarii din sistemul public de asigurări sociale de stat s-au redus cu 28.000. În contrast, nivelul pensiilor a continuat să crească. Pensia medie lunară a fost mai mare cu 13,9%, iar pensia medie din sistemul public a înregistrat un avans de 14,5%. Ce schimbări s-au înregistrat față de trimestrul precedent Conform sursei menționate, datele reflectă o evoluție ușoară. Numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 de persoane față de trimestrul precedent. În sistemul public de asigurări sociale de stat s-a înregistrat un plus de 7.000 de pensionari. În același timp, nivelul pensiilor a continuat să crească. Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3%, iar cea din sistemul public de asigurări sociale de stat a avansat cu 0,1% față de trimestrul anterior.

Cine sunt, de fapt, cei mai mulți pensionari din România

Potrivit statisticii oficiale, pensionarii din sistemul de de stat sunt majoritari. Aceștia reprezintă 92,9% din totalul pensionarilor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, cele pentru limită de vârstă au cea mai mare pondere, reprezentând 80% din total. La mare distanță se află pensiile de urmaș, cu 9,6%, și cele de invaliditate, care însumează 8,3%. Cele mai mici ponderi se regăsesc în rândul pensiilor anticipate, cu doar 0,1%, și al pensiilor anticipate parțial, care reprezintă 2,1%.

În rândul pensionarilor pentru limită de vârstă se află 1,768 milioane de bărbați și 2,167 milioane de femei. Cei mai mulți dintre aceștia au ieșit la pensie cu stagiu complet de cotizare.

Cât de mari sunt diferențele dintre pensionari și salariați

Raportul dintre numărul mediu de pensionari din sistemul public și cel al salariaților a fost de 8 la 10. Acest nivel indică o presiune tot mai accentuată asupra pieței muncii. Diferențele la nivel teritorial sunt semnificative. În București și Ilfov se înregistrează doar 4 pensionari la 10 salariați. La polul opus, în județul Teleorman sunt 14 pensionari la 10 salariați, iar în Vaslui raportul ajunge la 13 la 10.

Pensia medie din sistemul public de asigurări sociale de stat s-a situat la 2.815 lei. În cazul pensiei pentru limită de vârstă cu , valoarea medie netă a reprezentat 60,2% din câștigul salarial mediu net, în creștere față de 59,6% în trimestrul anterior.

Valorile diferă însă considerabil de la un județ la altul, ecartul dintre minim și maxim fiind de 1.331 de lei. Cele mai mici pensii medii au fost înregistrate în județele Botoșani, Vrancea și Giurgiu, cu valori cuprinse între 2.229 și 2.276 lei. La polul opus, cele mai mari pensii s-au consemnat în Municipiul București, Hunedoara și Brașov, unde valorile au depășit 3.300 de lei.

Cine câștigă mai mult la pensie: femeile sau bărbații

În principalele categorii de pensii, femeile încasează, în medie, sume mai mici decât bărbații. Diferența se menține la nivelul întregului sistem de asigurări sociale.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, femeile au încasat, în medie, doar 61,6% din pensia bărbaților. Cea mai mare diferență apare în cazul pensiilor pentru stagiu incomplet de cotizare. Aici, pensia medie a femeilor reprezintă doar 48% din cea a bărbaților.

Cele mai apropiate niveluri ale pensiilor pentru femei și bărbați se regăsesc în categoria pensiilor anticipate. În acest caz, femeile au avut o pensie medie de 3.761 lei, față de 4.105 lei în cazul bărbaților.