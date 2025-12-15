B1 Inregistrari!
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS

Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS

Ana Beatrice
15 dec. 2025, 11:56
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce arată noile date INS despre evoluția pensiilor
  2. Ce schimbări s-au înregistrat față de trimestrul precedent
  3. Cine sunt, de fapt, cei mai mulți pensionari din România
  4. Cât de mari sunt diferențele dintre pensionari și salariați
  5. Cine câștigă mai mult la pensie: femeile sau bărbații

Pensia medie lunară a înregistrat o creștere ușoară, de 0,3%, în trimestrul al treilea din 2025 comparativ cu trimestrul anterior. Datele au fost publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). În aceeași perioadă, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,921 milioane. Evoluția confirmă tendința de creștere a populației aflate la pensie.

Ce arată noile date INS despre evoluția pensiilor

Potrivit datelor INS, în trimestrul III din 2025, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,921 milioane de persoane. Cifra reprezintă o creștere de 3.000 față de trimestrul anterior. Din totalul pensionarilor, 4,569 milioane provin din sistemul de asigurări sociale de stat. Această categorie a înregistrat o creștere de 7.000 de persoane față de trimestrul II.

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute acordate tuturor categoriilor de pensionari, a ajuns la 2.941 de lei. Valoarea reprezintă o creștere modestă de 0,3% față de trimestrul anterior. Indicele pensiei medii reale, raportat la trimestrul precedent, s-a situat la 94,1%.

Față de trimestrul III al anului trecut, numărul total de pensionari a scăzut cu 44.000 de persoane. De asemenea, pensionarii din sistemul public de asigurări sociale de stat s-au redus cu 28.000. În contrast, nivelul pensiilor a continuat să crească. Pensia medie lunară a fost mai mare cu 13,9%, iar pensia medie din sistemul public a înregistrat un avans de 14,5%.

Ce schimbări s-au înregistrat față de trimestrul precedent

Conform sursei menționate, datele reflectă o evoluție ușoară. Numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 de persoane față de trimestrul precedent. În sistemul public de asigurări sociale de stat s-a înregistrat un plus de 7.000 de pensionari.

În același timp, nivelul pensiilor a continuat să crească. Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3%, iar cea din sistemul public de asigurări sociale de stat a avansat cu 0,1% față de trimestrul anterior.

Potrivit statisticii oficiale, pensionarii din sistemul de asigurări sociale de stat sunt majoritari. Aceștia reprezintă 92,9% din totalul pensionarilor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, cele pentru limită de vârstă au cea mai mare pondere, reprezentând 80% din total. La mare distanță se află pensiile de urmaș, cu 9,6%, și cele de invaliditate, care însumează 8,3%. Cele mai mici ponderi se regăsesc în rândul pensiilor anticipate, cu doar 0,1%, și al pensiilor anticipate parțial, care reprezintă 2,1%.

