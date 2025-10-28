Aproape cinci milioane de pensionari din România, inclusiv cei stabiliți peste hotare, așteaptă pensiile la începutul lunii noiembrie 2025. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Poșta Română au stabilit un nou calendar de plată. Modificarea apare deoarece 1 noiembrie cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce decalează distribuirea sumelor către beneficiari.

Când se vor plăti pensiile prin Poșta Română

Reprezentanții Casei Județene de au anunțat că toate procedurile au fost stabilite pentru luna noiembrie. În sistemul public, pensiile se acordă lunar, prin Poșta Română sau transfer bancar, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.

De regulă, pensiile trimise prin Poștă ajung între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliu. În noiembrie, termenul se modifică, pentru că prima zi a lunii este sâmbătă. Astfel, livrările vor începe luni, 3 noiembrie, și vor continua până pe 15 noiembrie 2025.

Dacă un pensionar nu este găsit acasă, suma și documentele pot fi ridicate de la ghișeul poștal în următoarele două zile lucrătoare. După expirarea termenului, banii neridicați sunt returnați Casei Județene de Pensii.

Cum se fac plățile restante și cele prin cont bancar

Potrivit , plățile restante vor fi efectuate între 11 și 15 noiembrie, conform aceleiași proceduri. Pensionarii avizați vor primi banii la domiciliu în acea perioadă, potrivit Capital.ro.

În România, aproximativ 2,3 milioane de persoane primesc pensiile în numerar, prin Poșta Română. Acestea vor încasa sumele începând de marți, 4 noiembrie.

Pentru cei 2,6 milioane de pensionari care folosesc transferul bancar, plățile se vor face în zilele de 12 și 13 2025. Autoritățile promit respectarea calendarului, pentru ca toate sumele să fie procesate fără întârzieri.

Cum pot încasa pensia românii stabiliți în străinătate

Românii care locuiesc în alte state pot alege între două variante: desemnarea unui mandatar sau transferul direct în contul personal din străinătate.

Cei care optează pentru un mandatar trebuie să trimită o procură specială la casa teritorială de pensii. Documentul trebuie autentificat la o misiune diplomatică sau la un notar public, român ori străin. Pentru actele eliberate în afara României este necesară apostila conform Convenției de la Haga din 1961, însoțită de traducere legalizată.

Apostilarea confirmă autenticitatea documentelor și permite folosirea lor în România, fără supralegalizare consulară.

Ce conține procura specială pentru încasarea pensiei

Procura specială este valabilă cel mult 18 luni de la autentificare. Ea trebuie să includă datele de identificare ale titularului și mandatarului, dar și detalii clare despre scopul mandatului.

Documentul trebuie să menționeze acțiunile autorizate: depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului bancar, ridicarea taloanelor de plată sau a deciziei de pensie.

Potrivit autorităților, „mandatarul are obligația de a comunica orice modificare a situației titularului, în termen de 15 zile de la apariția acesteia, către casa teritorială de pensii”.

Cum se face transferul bancar al pensiei în străinătate

Pentru cei care aleg transferul direct, procedura este simplificată. Beneficiarul trebuie să transmită casei teritoriale de pensii datele bancare complete: IBAN, SWIFT/BIC, numele și adresa băncii.

De asemenea, este necesară o declarație de transfer, ce poate fi trimisă prin poștă sau prin instituția de asigurări sociale din țara de reședință.

CNPP reamintește că aceste măsuri sunt actualizate anual, în funcție de suprapunerea datelor de plată cu weekendurile și sărbătorile legale. Scopul este acela de a asigura continuitatea plăților și respectarea drepturilor fiecărui pensionar.