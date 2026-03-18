Prețurile carburanților continuă să crească în România. Motorina a depășit 9,25 lei/litru, iar benzina se apropie de 9 lei, în timp ce petrolul scade pe piețele internaționale. Acestea sunt considerate cele mai mari prețuri înregistrate până acum.

De ce cresc din nou prețurile carburanților în România?

Șoferii din România resimt din nou presiunea scumpirilor la pompă. Prețul mediu al motorinei a urcat la 9,25 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce sortimentele premium ajung la aproximativ 9,75 lei, potrivit .

Și urmează același trend ascendent, cu un preț mediu de 8,75 lei pe litru, apropiindu-se rapid de pragul psihologic de 9 lei.

Prețurile carburanților au explodat. Cât costă în București

În Capitală, diferențele de preț se mențin în funcție de stație și tipul carburantului. Benzina standard pornește de la 8,68 lei/litru, în timp ce variantele premium se vând între 9,30 și 9,55 lei/litru.

Aceste valori confirmă tendința generală de creștere, resimțită în întreaga țară.

Prețurile carburanților au explodat în România. Cum se explică scumpirile, în ciuda ieftinirii petrolului

Paradoxal, majorările vin într-un context în care cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere. Potrivit , un baril de țiței Brent din Marea Nordului era cotat în această dimineață la aproximativ 100 de dolari, în scădere cu aproape 3% față de ziua precedentă.

Această discrepanță dintre prețul petrolului și cel de la pompă este influențată de mai mulți factori, precum taxele, costurile de transport și rafinare, dar și evoluțiile de pe piața valutară.

La ce să se aștepte șoferii în perioada următoare

Specialiștii avertizează că volatilitatea pieței ar putea menține prețurile la un nivel ridicat în perioada următoare, chiar dacă materia primă se ieftinește temporar.

Pentru șoferii din sudul țării, alternativa rămâne alimentarea în străinătate, cum ar fi Bulgaria. Tot mai mulți români aleg această variantă.