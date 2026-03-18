Un nou record istoric: Prețurile carburanților au explodat în România. Cât au ajuns să coste benzina și motorina, în această dimineață

Ana Maria
18 mart. 2026, 09:29
Sursa foto: Captură Video - B1 TV
Cuprins
  1. De ce cresc din nou prețurile carburanților în România?
  2. Prețurile carburanților au explodat. Cât costă în București
  3. Prețurile carburanților au explodat în România. Cum se explică scumpirile, în ciuda ieftinirii petrolului
  4. La ce să se aștepte șoferii în perioada următoare

Prețurile carburanților continuă să crească în România. Motorina a depășit 9,25 lei/litru, iar benzina se apropie de 9 lei, în timp ce petrolul scade pe piețele internaționale. Acestea sunt considerate cele mai mari prețuri înregistrate până acum.

De ce cresc din nou prețurile carburanților în România?

Șoferii din România resimt din nou presiunea scumpirilor la pompă. Prețul mediu al motorinei a urcat la 9,25 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce sortimentele premium ajung la aproximativ 9,75 lei, potrivit Rador Radio România.

Și benzina urmează același trend ascendent, cu un preț mediu de 8,75 lei pe litru, apropiindu-se rapid de pragul psihologic de 9 lei.

Prețurile carburanților au explodat. Cât costă în București

În Capitală, diferențele de preț se mențin în funcție de stație și tipul carburantului. Benzina standard pornește de la 8,68 lei/litru, în timp ce variantele premium se vând între 9,30 și 9,55 lei/litru.

Aceste valori confirmă tendința generală de creștere, resimțită în întreaga țară.

Prețurile carburanților au explodat în România. Cum se explică scumpirile, în ciuda ieftinirii petrolului

Paradoxal, majorările vin într-un context în care cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere. Potrivit Bloomberg – energie, un baril de țiței Brent din Marea Nordului era cotat în această dimineață la aproximativ 100 de dolari, în scădere cu aproape 3% față de ziua precedentă.

Această discrepanță dintre prețul petrolului și cel de la pompă este influențată de mai mulți factori, precum taxele, costurile de transport și rafinare, dar și evoluțiile de pe piața valutară.

La ce să se aștepte șoferii în perioada următoare

Specialiștii avertizează că volatilitatea pieței ar putea menține prețurile la un nivel ridicat în perioada următoare, chiar dacă materia primă se ieftinește temporar.

Pentru șoferii din sudul țării, alternativa rămâne alimentarea în străinătate, cum ar fi Bulgaria. Tot mai mulți români aleg această variantă.

În ultimele săptămâni, piața carburanților a fost marcată de fluctuații constante, generate de incertitudinile economice și de tensiunile geopolitice. Specialiștii atrag atenția că variațiile zilnice de preț pot continua, iar diferențele dintre stațiile de alimentare rămân semnificative, în funcție de regiune și de politica fiecărui distribuitor.

Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați". Ce pedeapsă a primit
Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
Sezonul polenului. Cum îți afectează sănătatea și ce măsuri să iei
IPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care e motivul
Iranul a lansat rachete asupra Tel Avivului după moartea unui oficial de rang înalt
Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile"
Vaslui: Un minor și-a ucis prietenul, apoi s-a dus la o vecină să-i ghicească în cărți dacă va fi arestat
