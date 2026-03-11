B1 Inregistrari!
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi

Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 15:59
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Sursa Foto: Hepta.ro

Benzinăriile din Germania vor putea majora prețurile la carburanții pe care îi pun în vânzare doar o singură dată la 24 de ore. Decizia a fost luată pentru a face față consecințelor crizei din Orientul Mijlociu.

Benzinăriile germane pot schimba prețul o singură dată

Germania va permite furnizorilor de carburanți să majoreze prețul la pompă doar o dată pe zi. Restricția impusă pentru benzinăriile care operează pe teritorul german este de natură să împiedice scumpirile necontrolate. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, conform EFE. Măsura a fost luată pentru a face față consecințelor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte ţări din Orientul Mijlociu şi Golful Persic.

„Ştim că mulţi angajaţi care se deplasează, dar şi multe întreprinderi mijlocii, suportă greul preţurilor mari”, a declarat Reiche într-o conferinţă de presă organizată la finalul şedinţei de guvern.

Executivul de la Berlin a decis să introducă ceea ce este cunoscut drept „modelul austriac”. Comercianții de carburanți pot reduce preţurile în orice moment, dar le pot majora doar o singură dată pe parcursul zilei.

Katherina Reiche a recunoscut că acest lucru va necesita modificări legislative care probabil nu pot fi implementate imediat. Regula ar putea fi inclusă într-un proiect de lege în curs de examinare pentru a accelera procesul. Preţurile combustibililor cresc vertiginos atunci când cotaţia petrolului creşte, dar scad cu încetineală când preţurile ţiţeiului coboară.

Guvernul german își protejează cetățenii

Guvernul de la Berlin doreşte să introducă noul model cât mai repede posibil, în benzinăriile de pe teritoriul țării. În acest sens, Autoritatea pentru Concurenţă din Germania şi-a exprimat sprijinul. Astfel că urmeză să fie adoptate modificări la legea anti-cartel.

Katherina Reiche studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol. Potrivit oficialului german este nevoie de măsuri de prevenție pentru a evita potenţiale acorduri între operatorii de piaţă în vedere fixării unor prețuri neconcurențiale.

De la începutul războiului din Iran, preţurile la benzină şi motorină au crescut constant în Germania. Acestea au sărit peste pragul de doi euro pe litru.

