Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție

Scandalul majorării salariului minim de la noi a găsit rezolvare la Curtea Europeană de Justiție. Ilie Bolojan a scăpat de o eventuală creștere obligatorie.

Ce spune Curtea Europeană de Justiție despre majorarea salariului minim

Curtea de Justiție a decis că Uniunea Europeană nu poate interveni direct în stabilirea salariilor din statele membre și nu poate impune criterii obligatorii pentru calcularea sau actualizarea salariului minim. Astfel, au fost anulate două prevederi care impuneau statelor europene criterii pentru modificarea salariului minim. A fost anulată o decizie ce stabilea criteriile pentru stabilirea şi actualizarea salariilor şi o alta care împiedica reducerea salariilor dacă acestea sunt supuse indexării automate.

Ilie Bolojan a scăpat de problema majorării salariului minim

Decizia Curții Europene de Justiție vine în momentul în care în Coaliția de guvernare de la noi este un adevărat scandal între premierul Bolojan și PSD pe creșterea salariului minim.

Ilie Bolojan a anunțat că nu vrea să crească niciun venit anul viitor, ceea ce a dus la reacții care mai de care mai dure din partea PSD. Iar argumentul oamenilor lui Grindeanu era chiar obligativitatea impusă de Uniunea Europeană.

„Am avut o discuţie cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare.” spunea Sorin Grindeanu la finele lunii trecute.

„Ultima decizie în partid era că susținem creșterea salariului minim. Susținem că trebuie să respectăm directiva Uniunii Europene. Din punct de vedere economic, politic și social, înghețarea este o greșeală enormă.”, declara și , fostul ministru al Muncii.

Ce spuneau patronatele și sindicatele

Părerile sunt împărțite și între angajați și angajatori.

În timp ce patronii spun că nu mai pot susține încă o majorare a cheltuielilor, după ce a crescut taxele și impozitele, sindicaliștii acuză că executivul sărăcește populația dacă refuză creșterea de la 1 ianuarie, având în vedere rata ridicată a inflației.