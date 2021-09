Prin PNRR, România s-a angajat să renunțe la încălzirea cu lemne până în 2023

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România s-a angajat față de autoritățile Uniunii Europene să renunțe la încălzirea cu lemne până în 2023. Astfel, se încearcă decarbonizarea sectorului de încălzire / răcire. Totodată, se dorește, prin acest cadru legislativ, și diversificarea mixului energetic, prin lăturarea lemnului ca sursă de încălzire.

Potrivit Protfi.ro, jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc, în prezent, cu lemne. Cele mai multe dintre ele sunt în mediul rural, iar în multe localități din rural, din România, nici măcar nu există, momentan, varianta branșamentului la gaze.

România și-a asumat prin PNRR renunțarea la încălzirea cu lemne, până în 2023

Până în 2023, România ar trebui să renunțe la încălzirea cu lemne, fiind una dintre țintele și soluțiile ce vor intra în vigoare odată cu cadrul legislativ ce prevede decarbonizarea sectorului de încălzire răcire.

„Reforma va:

i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată;

ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor;

iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, se arată în PNRR.

Scopul propus în planul trimis la Comisia Europeană este acela de încuraja proprietarii apartamentelor din blocuri, dar și asociațiile de locatari să instaleze sisteme de producție de energie solară și eoliană, prin stimulente financiare care ar contribui la realizarea proiectelor, dar și prin simplificarea metodelor de accesare a fondurilor.

Totuși, până în 2022 România mai trebuie să adopte și o strategie prin care să se decisă cum și mai ales în ce condiții biosfera forestieră ar putea fi folosită la încălzire.

Investiții pentru sistemele municipale de termoficare

În ceea ce privește sistemele municipale de termoficare, în PNRR sunt menționate o serie de investiții, în special pentru dezvoltarea de centrale în cogenerare pe gaze flexibile, care vor deservi la încălzirea locuințelor.

Până în 2022, România s-a angajat să semneze toate contractele necesare pentru construirea sau renovarea acestor centrale, iar până în 2026, ar urma inclusiv să fie puse inclusiv unități pe cogenerare în funcțiune, ce vor avea o putere instalată de 300 MW.