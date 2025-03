Probleme cu recalcularea pensiilor, la 6 luni de când legea a intrat în vigoare: „Am suferit și un infarct”. Ce calvar trăiesc mii de pensionari

Circa 3.000 de pensionari n-au primit nici acum deciziile de recalculare, deși a trecut jumătate de an de când legea a intrat în vigoare. Funcționarii de la Casele de pensii încă lucrează la , fapt ce a dus la întârzierea dosarelor de pensionare ale altor persoane. O altă problemă este că unii pensionari au primit mai mult la recalculare, dar doar pe hârtie. Pe talon și în mână, pensia le-a rămas aceeași.

Decizii de recalculare a pensiilor întârziate

„Decizia de recalculare nu mi-a venit până în septembrie, în timpul legal, și am așteptat până astăzi când am intrat în posesia deciziei doar datorită faptului că am cerut audiență și la audiență mi-a înmânat decizia cu drepturile mele. Datorită stresului și tensiunii care s-a acumulat pentru că, vă dați seama, eu față de colegii mei aveam o pensie mai mică cu 1.000 de lei, am suferit și un infarct”, a spus, pentru , domnul Costel, care a lucrat ca mecanic de locomotivă timp de 35 de ani și a ieșit la pensie de aproape 10 ani.

Casa Națională de Pensii spune că respectivele decizii de recalculare au întârziat deoarece dosarele au un grad de complexitate ridicat.

Cei 3.000 de pensionari ar urma să își primească veniturile retroactiv din septembrie 2024 până când vor primi decizia de recalculare, în cazul în care, în urma recalculării, rezultă un venit mai mare decât cel pe care l-au avut anterior.

Diferențe între decizia de recalculare și ce e trecut pe talonul de pensie

Alți vârstnici au ajuns la Casele de pensii să reclame că, deși la recalculare au primit mai mulți bani, pe figurează vechea sumă și ei primesc aceiași bani.

Este și cazul doamnei Silvia, care a ieșit la pensie în urmă cu 15 ani. Aceasta a primit decizia de recalculare la începutul anului. Era trecută o majorare de aproape 2.000 de lei, dar până acum n-a primit nimic în plus: „Decizia conform legii 360 am primit-o abia în ianuarie și din ianuarie nu mi s-a mărit pensia, adică nu a venit actualizată, nici restanța retroactiv diferența. Și acum am venit astăzi și m-a pus să fac această cerere, să fac o copie după decizie și să aștept iarăși”.