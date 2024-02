Profesorul Cristian Păun: Iar ne prinde criza complet răvășiți de problemele noastre interne. Nu întâmplător la precedenta criză România s-a prăbușit cel mai mult din zonă. Oamenii au nevoie să știe adevărul (VIDEO)

Profesorul de economie Cristian Păun a susținut că România n-a înțeles nimic din precedenta criză economică, iar cea care va veni pare, de asemenea, să ne ia prin surprindere, mai ales că decidenții noștri se încăpățânează să ne ascundă adevărul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru pe B1 TV, în contextul în care guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a susținut că România nu e în recesiune.

Cristian Păun, despre adevărata situație economică a României

Întrebat cum ne poate traduce mesajul de azi al guvernatorului BNR, profesorul de economie a răspuns: „Trăim într-o lume de incertitudini și de platitudini. Până la urmă, nu poate să spună foarte multe lucuri, probabil știe mai multe lucruri, dar poziția nu-i oferă libertatea de a spune lucrurilor pe nume. Încercăm să decriptăm câteva mesaje”.

„Din punctul meu de vedere, problema e destul de groasă și nu poți s-o dai în ograda INS și să spui că acolo sunt niște înregistrări și o să fie altele mai încolo, altele și mai încolo. Vedem cu ochiul liber, chiar dacă există niște erori de înregistrare, că ecconomia încetinește și că încetinește pe motorul său principal, care e industria. Când tu ajungi cu capacitatea industrială la nivelul lui 2015, în 2024, n-are cum să nu-ți dea fiori această situație. E clar că undeva scârțâie rău de tot ce vedem azi în economia românească și cred că mai degrabă decât să băgăm capul în nisip ca struțul sau să venim cu mesaje criptate din care să nu spunem nimic, mai corect, inclusiv pentru români, ar fi să începem să le spunem adevărul, mai ales că cei care dețin datele agregate sunt cei aflați la butoanele puterii, oricare ar fi această putere. Oamenii au nevoie să știe adevărul pentru că, prin raportarea la el, ne putem face niște planuri individuale corecte. Altfel, duși cu vorba, amăgiți, băgați într-o ceață din asta cu iz academic, nu mai înțelegem nimic și ne trezim în mijlocul furtunii că e vreme bună”, a continuat profesorul de economie.

Despre faptul că Ministerul Finanțelor împrumută tot mai mulți bani din piață, Cristian Păun a afirmat: „Eu mă așteptam ca BNR să fie mult mai vehementă contra acestui deficit pentru că toată lupta cu e în van dacă, pe partea cealaltă, Guvernul face , mare parte din deficit fiind destinat consumului. Dacă tu faci asta, împingi în consum resurse pe care nu le ai, nu le obții din taxare suficient, adică le iei de la unii, ca să dai altora să consume, nu redistribui această putere de cumpărare și tu ce faci? Aduci din viitor…”.

„Dacă ne uităm acum, vedem Anglia cu probleme, am auzit că Japonia are probleme mari, țări dezvoltate, or ele, mai ales cele din UE, sunt legate foarte strâns de noi, că ele investesc în România, cumpără din România, or când ele încep să aibă probleme, noi avem probleme numai prin simplul fapt că suntem legate de ele, darămite probleme noastre, care fac ca toate aceste expuneri pe tot ce înseamnă țările din jurul nostru să producă probleme mai mari în România… Nu întâmplător la fosta criză România s-a prăbușit cel mai mult din zonă, că avea și cele mai mari probleme structurale din zonă și asta n-am învățat. Vedem că iar ne prinde criza complet răvășiți pe problemele noastre interne și de incapacitatea noastră de a spune ”stop” și de a gestiona cum trebuie și echilibrat resursele pe care le avem”, a mai declarat profesorul de economie Cristian Păun.

Mugur Isărescu: Nu suntem pe recesiune

Explicațiile lui Cristian Păun vin în contextul în care guvernatorul BNR insistase că nu suntem în recesiune.

„Nu suntem pe recesiune. Nu cred că suntem nici în direcţie. Din grafic o să vedeţi că cu consum în creştere, ar fi fost posibil, să zicem, dacă nu se atrăgeau banii europeni, dar văd că merg destul de bine. Deci investiţiile merg, consumul este în creştere, creditul şi-a revenit, încetinire de creştere economică am avut, dar recesiune înseamnă câteva trimestre de scădere a Produsului Intern Brut şi cifre mari, adică nu 0,1 sau… Deci nu avem recesiune şi nu vedem, nu avem această prognoză

Sunt mai multe definiţii ale recesiunii, că ai o recesiune dacă ai două trimestre cu scădere, chiar dacă este uşoară, dar sper să nu ajungem nici acolo. Există o problemă, dar nu o discutaţi la noi, există o problemă cu corecţia datelor statistice. Eu sunt, să zic aşa, conjuncturist vechi. Înainte de 89, făceam conjunctura economiei Statelor Unite şi apăreau corecţii de cifre şi după şase trimestre. Mă urecheau şefii de atunci, ”Ce faci maestre, te joci cu cifrele?” Nu eu, statistica americană. Sunt neserioşi. Nu e uşor să calculezi corect cifrele statistice din astea agregate, globale, mai pot să apară corecţii, dar nu văd, eu nu văd recesiune”, a explicat Mugur Isărescu.