Adrian Teampău
22 dec. 2025, 15:51
Foto: Pixabay
China comunistă intenționează să impună taxe vamale provizorii pentru anumite produse lactate de proveniență europeană. Măsura reprezintă o ripostă la taxele vamale aplicate de UE vehiculelor electrice.

China ripostează în războiul comercial cu UE

Autoritățile de la Beijing au anunțat, luni, că vor impune taxe vamale provizorii asupra anumitor produse lactate importate din Uniunea Europeană. Oficial, decizia vine după finalizarea unei anchete privind subvențiile acordate de UE fermierilor. În fapt, noile taxe sunt considerate o ripostă la pentru taxele vamale aplicate de blocul comunitar vehiculelor electrice chinezești, scrie Reuters.

Decizia autorităților din China de a impune taxe vamale provizorii între 21,9% și 42,7% asupra unor produse lactate importate din UE va intra în vigoare de marți, 23 decembrie. Majoritatea companiilor vor plăti în jur de 30%. Sunt vizate laptele și brânza, inclusiv celebra brânză cu mucegai albastru Roquefort, de origine franceză.

Decizia este provizorie și ar putea fi revizuită când se va lua o hotărâre definitivă. China a redus semnificativ taxele provizorii la carnea de porc în decizia sa finală de săptămâna trecută. Măsura adoptată este considerată „nejustificată și nefondată” de către un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Comisia consideră că ancheta se bazează pe acuzații discutabile și dovezi insuficiente și că, prin urmare, măsurile sunt nejustificate și nefondate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt Olof Gill.

Tensiunile comerciale datează din 2023

Tensiunile comerciale dintre China comunistă și UE au izbucnit în 2023. La acel moment, Comisia Europeană, care coordonează politica comercială europeană, a lansat o anchetă privind subvențiile oferite de Beijing vehiculelor electrice. Beijingul a răspuns, impunând vamale asupra importurilor de coniac, carne de porcm iar mai nou produse lactate din UE.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul cărnii de porc, Beijingul a redus sau a limitat de mai multe ori impactul taxelor sale. De asemenea, marii producători de coniac au beneficiat de scutiri parțiale.

Ministerul comerțului din China a declarat că negocierile privind taxele vamale ale blocului european pentru vehiculele electrice au fost reluate. negocierile trebuiau să se încheie săptămâna trecută, însă nu a fost făcută nici o declarație. Un diplomat european de rang înalt din Beijing a declarat săptămâna trecută că mai rămân probleme importante de rezolvat

Ce explicații oferă China comunistă

Statul chinez a importat, în 2024, produse lactate în valoare de 589 de milioane de dolari din Uniunea Europeană, valoare similară cu cea din 2023. Aceste importuri fac obiectul unor anchete, la Beijing.

Ministerul Comerțului a declarat că a găsit dovezi că importurile de produse lactate din UE erau subvenționate și afectau producătorii chinezi. Astfel, aproximativ 60 de firme, printre care Arla Foods, proprietarul mărcilor Lurpak și Castello, vor plăti taxe între 28,6% și 29,7%.

Sterilgarda Alimenti SpA din Italia va plăti cea mai mică rată, de 21,9%.Pe de altă parte, FrieslandCampina Belgium N.V. și FrieslandCampina Nederland B.V. vor plăti cea mai mare rată, de 42,7%.

Decizia guvernului de la Beijing va fi primită bine de fermierii chinezi. Aceștia se confruntă cu un surplus de lapte și cu scăderea prețurilor pe piața internă. De altfel, China este al treilea mare producător modial de lapte. Guvernul de la Beijing i-a îndemnat pe producători să reducă producția și să sacrifice vacile mai bătrâne și mai puțin productive.

