Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate

Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate

Iulia Petcu
27 oct. 2025, 19:55
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce urmărește Consiliul Concurenței prin aceste controale
  2. Ce rețele de magazine sunt verificate
  3. Ce tipuri de practici sunt analizate
  4. Ce riscă retailerii dacă sunt găsiți vinovați

Consiliul Concurenței a lansat o serie de inspecții inopinate la șase lanțuri mari de retail din România. Verificările vizează posibile încălcări ale legislației privind practicile comerciale neloiale în sectorul laptelui și al produselor lactate. Controlul urmărește modul în care comercianții respectă drepturile producătorilor locali și regulile privind relațiile contractuale din lanțul agroalimentar.

Ce urmărește Consiliul Concurenței prin aceste controale

Autoritatea analizează modul în care retailerii respectă Legea nr. 81/2022, care apără producătorii împotriva abuzurilor comercianților. Scopul principal este identificarea întârzierilor la plată, a taxelor suplimentare impuse furnizorilor și a posibilelor presiuni contractuale. În cazul în care sunt descoperite nereguli, amenzile pot ajunge până la 1% din cifra de afaceri.

Controalele vin pe fondul suspiciunilor privind abuzuri în relațiile dintre marile lanțuri de magazine de lactate. Este vorba despre un domeniu sensibil, esențial pentru consumul zilnic și expus fluctuațiilor de preț.

Ce rețele de magazine sunt verificate

Inspecțiile vizează atât hipermarketuri, cât și formate cash & carry și supermarketuri. Printre companiile controlate se numără Metro Cash & Carry România S.R.L., Selgros Cash & Carry S.R.L., Auchan România S.A., Carrefour România S.A., Kaufland România S.C.S. și Mega Image S.R.L..

Aceste rețele au acoperire națională și o pondere semnificativă în distribuția produselor alimentare către consumatorii finali. Acțiunea autorității face parte dintr-un studiu amplu privind piața laptelui și a produselor lactate, derulat la nivel național.

Ce tipuri de practici sunt analizate

Printre comportamentele investigate se numără întârzieri la plată pentru produse perisabile, impunerea unor condiții contractuale abuzive și aplicarea cumulativă a reducerilor peste limita legală de 20%. De asemenea, autoritatea verifică eventualele presiuni asupra furnizorilor prin taxe suplimentare, întârzieri la recepție sau riscuri de delistare.

În comunicatul oficial, instituția precizează: „Aceste demersuri au fost inițiate în urma informațiilor obținute în cadrul studiului privind piața laptelui și a produselor lactate, aflat în derulare.”

„Indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul și vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele stabilite de lege, aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20% stabilit de lege, întârzierea recepției și a întocmirii documentelor de recepție a produselor alimentare, impunerea furnizorilor unor plăți pentru listarea produselor, posibilității de delistare în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile”, se mai arată în comunicat, potrivit Capital.ro.

Ce riscă retailerii dacă sunt găsiți vinovați

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și nu reprezintă o concluzie privind vinovăția companiilor. Ele urmăresc colectarea de date și documente relevante pentru analiză.

Dacă se confirmă încălcarea legii, retailerii pot fi sancționați cu amenzi de până la 600.000 de lei sau 1% din cifra de afaceri. Totodată, Consiliul Concurenței poate impune măsuri corective pentru a opri practicile neloiale.

Instituția a transmis că va continua investigațiile pentru a proteja concurența loială și interesele producătorilor din sectorul agroalimentar.

