Revolta unui tânăr nemulțumit de salariile din Cluj: „Unde sunt job-urile alea «bine plătite?»” / „Probabil managerii și directorii au salarii de 20-30 de mii de lei”

Un tânăr susține că salariile din Cluj-Napoca nu sunt atât de mari pe cât s-ar putea crede și că mulți absolvenți ai facultăților din oraș obțin venituri destul de mici din partea angajatorilor, transmite .

Postarea unui tânăr nemulțumit de salariile din Cluj

Tânărul a criticat situația pe o rețea socială.

„Unde sunt job-urile alea «bine plătite» din Cluj despre care se tot vorbește? La ce firme? Cică a sărit de 5000 de lei net salariul mediu pe județul Cluj, dar în realitate te chinui cu anii sa inveti inginerie sau medicina la facultatile «de renume» ale orașului, apoi vine firma din Cluj și-ți zice «mda cocoș doar pe minim pe economie discutam, ne pare rău». Mai încolo la 2 ani de experiența îți zic «mdaaa hai ca merge un 3000 de lei».

Probabil managerii si directorii au salarii de 20-30 de mii de lei si bonusuri grase si in rest e jale, altfel nu-mi explic. La ce firme ati vazut salarii apropiate de nivelul mediu pentru angajati obisnuiti?”, a afirmat el.

Cum au reacționat internauții

Opiniile au fost împărțite.

„Eu cand m-am angajat la o fabrica de medicamente(nu dau nume). Am intrebat daca studiile superioare au relevanta in privinta salariului. Mi-au zis: «Nu, nu ne intereseaza studiile doar daca vrei sa avansezi. N-ai studii? Nu avansezi» si ca sa zic asa e sub 4000”, a reacționat un internaut.

„Stai putin ca n-am inteles, deci tu ai vrea ca imediat dupa ce termini facultatea, cand practic nu stii nimic, sa primesti 4 – 5.000 lei? Salarul tau o sa fie INTOTDEAUNA un (mic) procent din cat produci tu pentru firma. La inceputul carierei ori nu produci nimic ori produci foarte putin”, a scris altul.

„Normal ca vreau sa fie salariul mare, nu degeaba invat 4 ani in facultate”, i-a mai comentat cineva.