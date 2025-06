România a încasat 1,3 miliarde de euro pentru cererea 3 de plată din PNRR. 869 de milioane de euro ne sunt blocate. Pensiile speciale ale magistraților – unul dintre motive

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că România a încasat aproximativ 1,3 miliarde de euro aferente cererii de plată nr. 3 din PNRR pentru țintele și jaloanele pe care le-a îndeplinit integral. În schimb, suma de 869 milioane de euro îi este suspendată României în contul unor jaloane pe care le-a îndeplinit doar parțial.

Din cele circa 1,3 miliarde de euro, 622 de milioane reprezintă granturi și 657 de milioane de euro – împrumut.

România n-a primit 869 milioane euro din PNRR, cererea 3 de plată

„Pentru cererea de plată nr. 3 este suspendată temporar suma de 869 milioane euro (814 milioane euro – grant și 55 milioane euro – împrumut), până la îndeplinirea tuturor jaloanelor. În continuare, România are la dispoziție un termen un termen de șase luni, adică până pe 28 noiembrie 2025, pentru necesare în vederea a cererii de plată nr. 3”, a transmis MIPE, într-un

Ce vizează jaloanele îndeplinite parțial, potrivit MIPE:

operaționalizarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);

desemnarea administratorilor în companiile din energie;

modificarea legislației privind pensiile speciale pentru magistrați.

Boloș: Actualul Guvern e concentrat pentru a debloca integral cererea de plată 3 din PNRR

„Încasarea sumei de 1,3 miliarde de euro reprezintă recunoașterea eforturilor depuse de Guvernul României și marchează un pas clar în direcția deblocării integrale a cererii de plată nr. 3. Actualul Guvern este în continuare concentrat pentru a soluționa și a debloca integral cererea de plată nr. 3. În paralel, renegociem PNRR pentru a putea înlocui investițiile care au un ritm de implementare încetinit cu altele, finanțate din bugetul de stat sau din programe naționale. Această renegociere vizează în primul rând protejarea intereselor noastre financiare: atragerea unei sume cât mai mari din PNRR și evitarea eventualelor penalități pentru neimplementarea investițiilor sumate prin PNRR”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

România a încasat 10,74 miliarde euro din PNRR dintr-un total de 28,5 miliarde

România are alocate prin PNRR 28,5 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi.

Până acum am încasat 10,74 miliarde euro, asta în contextul în care toate proiectele din PNRR trebuie să fie încheiate până în august 2026.