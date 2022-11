România, în prag de a rămâne în beznă: „Am putea ajunge la blackout sau raționalizare în perioada următoare”

Riscul de blackout la nivelul țării noastre a fost confirmat.

Se pare că Transelectrica a trimis un document oficial către Ministerul Energiei, prin care anunță că România ar putea rămâne în beznă în această iarnă.

A apărut primul document oficial despre riscul de blackout în România

Datele prezente într-un document transmis de Transelectrica arată că România ar putea trece printr-un blackout după 1 ianuarie 2022. Țara noastră va fi nevoită să importe energie electrică.

Potrivit unor informații existente, până la finalul anului, , pentru că așa cere Comisia Europeană. România nu a fost în stare sau nu a dorit să negocieze pentru a le păstra în funcţiune şi după această dată.

Conform informațiilor oferite de , în cadrul documentului oficial se atrage atenția asupra unui risc de blackout, cel puțin parțial în țara noastră. Potrivit Transelectrica, consumul de energie electrică pentru vârful de sarcină în iarna 2022-2023 este estimat la aproximativ 9000-9500 de megawați.

Ce spun furnizorii de energie din România?

Furnizorii de energie din România au atras recent atenția că . Asta pentru că, spun ei, nu și-au primit banii de la stat, după plafonarea prețurilor la energie. Mai mult decât atât, denunță faptul că statul îi obligă să cumpere 70 la sută din energia livrată în următorii ani.

„De-a lungul istoriei, noi, românii am trecut printr-un astfel de eveniment, ştim ce înseamnă şi ştim cât de dureros este, inclusiv din punct de vedere financiar. Am avut, în 1977, în 10 mai, un blackout total. Am mai avut unul în acelaşi an, în 4 martie, în timpul cutremurului – nu a durat atât de mult. Celălalt a durat 16 ore. O parte dintre noi am trăit acele lucruri. Nu am înţeles noi prea bine atunci – nu ni se spunea – dar apoi am înţeles tot filmul”, spunea, în urmă cu un an, Iulian Iancu, fost membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României.