România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră"

România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră”

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 21:30
Sursa foto: Pixabay

România e în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, dar nici nu lucrează. Media în Europa anul trecut era de 11%. Procentul în România era, în schimb, de 19,4%. UE își propune să coboare procentul general la nivelul întregului bloc comunitar sub 9%, până în 2030.

Cuprins

  • Ce arată datele Eurostat despre tinerii din Europa
  • Ce spun statisticile Eurostat despre tinerii din România

Ce arată datele Eurostat despre tinerii din Europa

Potrivit Eurostat, anul trecut, 11% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Europa nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program de educație sau formare profesională.

Procente mai mari erau în Italia (15,2%), Lituania (14,7%), Grecia (14,2%) și Bulgaria (12,7%).

În schimb, aveau performanțe bune Islanda (5%), Suedia (6,3%), Norvegia (6,8%). Cel mai bine stătea Olanda – 4,9%.

În general, Europa de Sud și de Sud-Est au mult mai ridicate aceste rate denumite NEET, în timp ce Europa de Nord și de Vest au rezultate mai bune, notează HotNews.

În medie, în UE, 10% dintre tinerii bărbați nu lucrează și nu studiază, comparativ cu 12,1% dintre femeile tinere.

Ce spun statisticile Eurostat despre tinerii din România

În România, anul trecut, procentul tinerilor care nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program de educație sau formare profesională era de 19,4%.

Statistica mai arată că 14% dintre bărbați nici nu munceau, nici nu studiau, comparativ cu 25,2% la tinerele femei.

Raportul OCDE din 2025 privind România arată că 1 din 5 tineri români nu lucrează și nu studiază. „Rezultatele școlare slabe ale tinerilor reprezintă o preocupare majoră în România și sunt unul dintre principalii factori care determină procentul ridicat de tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare”, potrivit sursei citate.

