B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Prima reacție a șefului NATO, după amenințările ambasadorului rus la adresa Republicii Moldova: „Acest lucru este foarte relevant”. Ce a spus despre România

Prima reacție a șefului NATO, după amenințările ambasadorului rus la adresa Republicii Moldova: „Acest lucru este foarte relevant”. Ce a spus despre România

Ana Maria
12 feb. 2026, 18:31
Prima reacție a șefului NATO, după amenințările ambasadorului rus la adresa Republicii Moldova: Acest lucru este foarte relevant. Ce a spus despre România
Syrsa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a spus Mark Rutte despre Moldova și cooperarea cu România
  2. Tensiuni Rusia-Moldova. Ce a declarat ambasadorul rus la Chișinău
  3. Ce au spus oficialii de la Kremlin anterior

Tensiuni Rusia-Moldova. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a evidențiat importanța sprijinului oferit de România și de alianță în contextul noilor amenințări lansate de oficiali ruși la adresa Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute joi, într-o conferință de presă:

Ce a spus Mark Rutte despre Moldova și cooperarea cu România

“Am cel mai profund respect pentru Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova. Este o prietenă bună, ne cunoaştem de mulţi ani. Ultima oară am discutat la Copenhaga, la summit-ul Comunităţii Politice Europene. Este un lider remarcabil. Din nou, am cel mai profund respect pentru abilităţile ei de lider.

Ştiu că Moldova se află, desigur, într-o poziţie dificilă, însă ea este conştientă de asta, iar noi lucrăm activ. Moldova cooperează intens cu Uniunea Europeană, avem contactele noastre, între NATO şi Moldova, ajutând la (n.r. combaterea ameninţărilor) hibride şi a altor situaţii din interiorul Moldovei.

Desigur, există şi o cooperare bilaterală solidă cu România, între Bucureşti şi Chişinău, şi consider că şi acest lucru este foarte relevant. Să nu fim naivi în privinţa Rusiei, ea (n.r. Maia Sandu) nu este, nici voi şi nici eu. Nu ar trebui să fim deloc naivi în privinţa ruşilor.”, a declarat Rutte.

Rutte a subliniat astfel rolul strategic al României în sprijinirea securității Republicii Moldova și consolidarea cooperării cu NATO, în fața amenințărilor din partea Rusiei.

Tensiuni Rusia-Moldova. Ce a declarat ambasadorul rus la Chișinău

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a lansat amenințări directe la adresa Chișinăului, sugerând că Moldova ar putea avea „aceeași soartă ca Ucraina”. Într-un interviu pentru canalul Sputnik Moldova, el a acuzat autoritățile de la Chișinău de lipsă de moralitate și de nerespectarea drepturilor cetățenilor ruși.

Deși a afirmat că Rusia nu intenționează să atace Moldova, Ozerov a amintit declarațiile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, și a menționat că Moscova nu își va retrage militarii din stânga Nistrului:

„Așa cum spunea și ministrul nostru, diplomația rusă constă în faptul că… noi suntem oameni civilizați. Nu răspundem cu obrăznicie la obrăznicie. Este vorba despre educație și comportament civilizat. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, e o mare confuzie. Exact așa, apropo, au crezut ucrainenii cândva. […]”.

Ce au spus oficialii de la Kremlin anterior

Dmitri Peskov a avertizat, potrivit Antena 3 CNN, că Moldova ar putea urma exemplul Ucrainei, subliniind riscurile deciziilor politice ale autorităților de la Chișinău:

Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Peskov.

Tags:
Citește și...
Schimbare istorică în Europa. Se apropie „Era reginelor”. Cine sunt femeile care vor prelua tronurile regale
Externe
Schimbare istorică în Europa. Se apropie „Era reginelor”. Cine sunt femeile care vor prelua tronurile regale
Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
Externe
Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
Externe
Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc
Externe
Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc
Un bebeluș ar fi murit după ce a consumat lapte praf. Produsul contaminat se găsește și în România
Externe
Un bebeluș ar fi murit după ce a consumat lapte praf. Produsul contaminat se găsește și în România
Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli
Externe
Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli
O femeie a primit facturi la apă de 55.400 de euro. „Poți umple mai multe bazine olimpice”
Externe
O femeie a primit facturi la apă de 55.400 de euro. „Poți umple mai multe bazine olimpice”
Ce a făcut Prințul William în Arabia Saudită. Vizita istorică, umbrită de scandalul Epstein (VIDEO)
Externe
Ce a făcut Prințul William în Arabia Saudită. Vizita istorică, umbrită de scandalul Epstein (VIDEO)
Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
Externe
Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
Externe
7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
Ultima oră
19:41 - Iubita lui Adrian Kreiner rămâne în arest pentru omor. Dezvăluiri neașteptate din dosar. Ce s-a aflat
19:09 - Reacția lui Victor Rebengiuc, după ce a fost amenințat cu moartea: „Există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură”
19:04 - Aer greu de respirat în județul Călărași, după noi depășiri alarmante. Ce arată măsurătorile recente privind hidrogenul sulfurat
18:51 - Oare Radu Oprea vrea în Senat, iar PSD nu îl lasă? Ce ar putea să se ascundă după declarația cu „Auschwitz-ul”
18:16 - Reorganizare teritorială în județul Satu Mare. Două comune se unesc pentru a face față reformei financiare a lui Ilie Bolojan (VIDEO)
18:04 - Atenție, proprietari! Ce amendă uriașă riști dacă nu declari toate persoanele la întreținere
17:39 - George Simion a avut un singur loc de muncă plătit cu 2.000 lei. Azi, cere românilor să se oprească din lucru
17:29 - Schimbare istorică în Europa. Se apropie „Era reginelor”. Cine sunt femeile care vor prelua tronurile regale
17:02 - Și-a incendiat primăria, acum merge la închisoare. Edilul care a dat foc primăriei, condamnat la închisoare
16:52 - Guvernul grăbește reforma administrației. Motivul pentru care va fi adoptată „cel mai probabil” prin OUG. Anunțul făcut de Dogioiu