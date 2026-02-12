Tensiuni Rusia-Moldova. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a evidențiat importanța sprijinului oferit de România și de alianță în contextul noilor amenințări lansate de oficiali ruși la adresa Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute joi, într-o conferință de presă:

Ce a spus Mark Rutte despre Moldova și cooperarea cu România

“Am cel mai profund respect pentru Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova. Este o prietenă bună, ne cunoaştem de mulţi ani. Ultima oară am discutat la Copenhaga, la summit-ul Comunităţii Politice Europene. Este un lider remarcabil. Din nou, am cel mai profund respect pentru abilităţile ei de lider.

Ştiu că Moldova se află, desigur, într-o poziţie dificilă, însă ea este conştientă de asta, iar noi lucrăm activ. Moldova cooperează intens cu , avem contactele noastre, între NATO şi Moldova, ajutând la (n.r. combaterea ameninţărilor) hibride şi a altor situaţii din interiorul Moldovei.

Desigur, există şi o cooperare bilaterală solidă cu România, între Bucureşti şi Chişinău, şi consider că şi acest lucru este foarte relevant. Să nu fim naivi în privinţa Rusiei, ea (n.r. Maia Sandu) nu este, nici voi şi nici eu. Nu ar trebui să fim deloc naivi în privinţa ruşilor.”, a declarat Rutte.

Rutte a subliniat astfel rolul strategic al României în sprijinirea securității Republicii Moldova și consolidarea cooperării cu NATO, în fața amenințărilor din partea Rusiei.

Tensiuni Rusia-Moldova. Ce a declarat ambasadorul rus la Chișinău

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a lansat amenințări directe la adresa Chișinăului, sugerând că Moldova ar putea avea „aceeași soartă ca Ucraina”. Într-un interviu pentru canalul Sputnik Moldova, el a acuzat autoritățile de la Chișinău de lipsă de moralitate și de nerespectarea drepturilor cetățenilor ruși.

Deși a afirmat că Rusia nu intenționează să atace Moldova, Ozerov a amintit declarațiile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, și a menționat că Moscova nu își va retrage militarii din stânga Nistrului:

„Așa cum spunea și ministrul nostru, diplomația rusă constă în faptul că… noi suntem oameni civilizați. Nu răspundem cu obrăznicie la obrăznicie. Este vorba despre educație și comportament civilizat. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, e o mare confuzie. Exact așa, apropo, au crezut ucrainenii cândva. […]”.

Ce au spus oficialii de la Kremlin anterior

Dmitri Peskov a avertizat, potrivit , că Moldova ar putea urma exemplul Ucrainei, subliniind riscurile deciziilor politice ale autorităților de la Chișinău:

„Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Peskov.