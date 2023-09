România, țara cu cea mai mare delegație de oameni de afaceri din Europa la Summit-ul de investiții Select USA, în 2023

București 12 septembrie 2023: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Serviciul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a organizat în data de 12 septembrie 2023 a.c. o prezentare a Programului SelectUSA și a Summit-ului de Investiții SelectUSA 2024, gestionate de către Guvernul Federal al SUA.

Programul SelectUSA, destinat companiilor românești interesate să-și extindă operațiunile pe piața americană, promovează și facilitează investițiile străine în SUA prin coordonarea agențiilor guvernamentale federale conexe, pentru a servi drept punct unic de contact pentru investitori. SelectUSA ajută investitorii să găsească informațiile de care au nevoie pentru a lua decizii, să se conecteze cu oamenii potriviți la nivel local, să navigheze în sistemul de reglementare federal și să găsească soluții la spețele ce vizează piața americană.

„De la bun început, trebuie menționat faptul că România a avut o prezență absolut impresionantă la precedentul Summit de Investiții Select USA. Țara dumneavoastră s-a clasat pe locul șase în lume ca număr de participanți, fiind cea mai mare delegație de oameni de afaceri din Europa, prezentă la eveniment. Putem spune astfel că următorul summit, care va avea loc în perioada 23 -26 iunie 2024, are mare nevoie de România, de mediul de afaceri din această țară. De la înființare, SelectUSA a facilitat investiții de peste 161 de miliarde de dolari, susținând peste 188.000 de locuri de muncă în Statele Unite și teritoriile sale. În 2022, au fost atrase investiții directe de aproximativ 5 trilioane de dolari, din care trei trilioane au provenit din Europa. Ca elemente de noutate, am lansat două programe special destinate start-up-urilor din IT&C, denumite Select USA Tech și Select Global Women in Tech, pentru companiile cu o vechime de mai puțin de 10 ani pe piață. Sperăm ca anul viitor la Summit de Investiții Select USA să depășim toți parametri înregistraţi la ediţia din acest an”, a declarat dl. Omar Oweiss, specialist în investiții internaționale, Departamentul de Comerț al SUA.

Noul atașat comercial al Ambasadei SUA în România, dl. Eli Corso Phinney, a ținut să precizeze faptul că „Summitul de investiții SelectUSA 2023 a fost cel mai mare summit de investiții de până acum, cu niveluri record de participare – peste 4.900 de participanți, din 83 de piețe internaționale și 55 de state și teritorii. Reprezentanții companiilor românești care doresc să-și extindă afacerile pe piața americană și accesează programul SelectUSA dovedesc un spirit antreprenorial modern, iar faptul că CCIR îi sprijină în acest demers, le oferă șanse în plus de a pătrunde pe piața americană”.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Innovx – BCR, un program care oferă startup-urilor o platformă pentru a-și dezvolta și extinde afacerile, cu o prezența remarcabilă la edițiile anterioare ale Summit-ului de Investiții Select USA.

Birou Comunicare Publică

Tel.: 0374474373; 0213190085

e-mail: [email protected]