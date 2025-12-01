B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Românii se orientează spre piațe imobiliare mai accesibile. Locațiile cu cele mai bune prețuri la casele de vacanță

Românii se orientează spre piațe imobiliare mai accesibile. Locațiile cu cele mai bune prețuri la casele de vacanță

Adrian Teampău
01 dec. 2025, 21:21
Românii se orientează spre piațe imobiliare mai accesibile. Locațiile cu cele mai bune prețuri la casele de vacanță
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu investițiile pe piața imobiliară
  2. Unde merită să-ți cumperi o casă de vacanță
  3. Piața imobiliară din Spania atrage atenția
  4. Cum este piața imobiliară din Franța și Emiratele Arabe

Piața imobiliară din România devine neatractivă pentru români, în condițiile majorării TVA, impusă de guvernul Bolojan în luna august. Asta nu înseamnă că investitorii își țin banii la saltea.

Ce se întâmplă cu investițiile pe piața imobiliară

Creșterea TVA și lipsa predictibilității legislative face ca românii să se uite cu mult mai multă precauție la investițiile de pe piața imobiliară. Locuințele nu se mai vând atât de repede, cumpărătorii preferând să aștepte să vadă cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat. Pe lângă prețurile la case și apartamente care au explodat, cumpărătorii privesc cu îngrijorare și la majorarea taxelor și impozitelor locale, preconizată să intre în vigoare la 1 ianuarie.

Povara fiscală tot mai apăsătoare, pusă pe umerii românilor de guvernarea Bolojan, concomitent cu amânarea măsurilor de relaxare monetară din partea BNR, face ca românii să fie mult mai reticienți în a-și investi banii pe piața imobiliară autohtonă. Dacă în iulie, înaintea majorării TVA, piața a înregistrat un record de vânzări, în lunile următoare lucrurile s-au schimbat. August și septembrie au adus reducere a volumului de tranzacții.

În aceste condiții, cei care au bani de investit se orientează spre alte zări, către piețe imobiliare mai stabile.

Unde merită să-ți cumperi o casă de vacanță

Mulți visează la o casă într-o locație exotică, la soare la mare și la nisip. Un fel de vacanță permanentă, chiar și atunci când mergi la lucru. La fel ca și ceilalți, mulți români visează la o casă de vacanță. Iar piața imobiliară specifică este destul de ofertantă. Pentru mulți cetățeni dorința de a deține o a doua proprietate, pentru petrecerea vacanțelor este tot mai mare. Iar mulți caută locații în care prețurile s-au menținut la un nivel rezonabil.

În plus, pentru investitori, casele de vacanță reprezintă și o oportunitate de a obține venituri frumoase din închirieri. Astfel, ei își pot recupera investițiile într-un anumit interval de timp, punându-și locuința la dispoziția turiștilor interesați.

Un studiu imobiliar derulat de Property Finder, citat de publicația Daily Mail, arată care sunt cele mai accesibile destinații din lume pentru astfel de investiții.

Piața imobiliară din Spania atrage atenția

Conform studiului, dintre țările în care merită să investești într-o casă de vacanță, Spania conduce datorită bogățiiei culturale, a accesibilității ridicate și a stilului de viață lejer. Spania este o detinație potrivită pentru pasionații de cultură, artă și arhitectură.

Pe de altă parte, piața imobiliară din această țară oferă un raport calitate-preț relativ bun. Iar dacă adăugăm și celelalte plusuri, stilul de viață și atractivitatea destinației, este ua dintre cele mai căutate destinații pentru achiziția celei de-a doua case. Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare în Spania este de aproximativ 208.500 de euro.

Portugalia este o locație foarte populară pentru turiști, dar și pentru persoanele vârstnice. Țara oferă numeroase oportunități celor care vor să se stabilească aici. Cu peste 300 de zile însorite pe an, un ritm de viață relaxat și prețuri la proprietăți încă competitive, est o destinație preferată, în special, de britanici. Aceștia aleg să investească aici.

Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare este de aproximativ 211.900 de euro. Iar coasta de sud a Portugaliei rămâne în topul dorințelor pentru mulți cumpărători internaționali.

Cum este piața imobiliară din Franța și Emiratele Arabe

În topul destinațiilor, Franța, ocupă un loc fruntaș datorită stilului de viață, dar și a siturilor turistice încărcate de istorie. Franța are 54 de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și este una dintre cele mai vizitate țări din lume. Pe de altă parte, trebuie spus că piața imobiliară din Franța este destul de greu accesibilă. Este o destinație potrivită pentru cumpărătorii cu venituri mari.

Emiratele Arabe Unite reprezintă o piață imobiliară în dezvoltare unde mulți români aleg să-și investească banii. Cu opt aeroporturi internaționale și șase companii aeriene naționale care deservesc peste 600 de destinații globale, Emiratele Arabe reprezintă o forță în transportul aerian. Astfel, călătoria către aceste destinații

Prețurile locuințelor nu mai sunt dintre cele mai accesibile. Persoanele cu venituri mari pot cumpăra case în Abu Dhabi sau Dubai. Ca investitori în piața imobiliară pot obține anumite facilități pentru banii investiți. Străinii să dețină proprietăți în totalitate, iar programul de viza de aur pentru cei care cumpără imobile și lipsa taxelor pe proprietate, face din Emiratele Arabe Unite o destinație ideală pentru achiziția unei case de vacanță.

Tags:
Citește și...
Vasilescu (BNR): „Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit din UE. Încetinirea activității economice e vizibilă, industria merge greu. Avem nevoie de fonduri europene ca de aer”. Ce urmează (VIDEO)
Economic
Vasilescu (BNR): „Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit din UE. Încetinirea activității economice e vizibilă, industria merge greu. Avem nevoie de fonduri europene ca de aer”. Ce urmează (VIDEO)
Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
Economic
Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Economic
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
Economic
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Economic
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Economic
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Economic
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Economic
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Economic
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Economic
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Catalin Drula
Ultima oră
21:04 - Luna decembrie începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în România. Cât de mult se abat valorile termice de la normal pentru această perioadă
20:29 - Ziua Naţională a României, momente solemne la Buftea. „Este ziua noastră, a tuturor românilor” (VIDEO)
19:54 - O grenadă funcțională a fost descoperită într-o pădure din Botoșani. Cum au intervenit pirotehnicienii pentru siguranța zonei (FOTO)
19:44 - Fost consilier al lui Băsescu, atac la Nicușor Dan. Cătălin Avramescu, nemulțumit că președintele l-a decorat pe veteranul Vasile Banu
19:09 - Sărbători festive la Casa Albă. Cât de spectaculoase sunt decorurile de Crăciun ale Melaniei Trump (VIDEO)
18:31 - Mesajul lui Nicușor Dan pentru politicieni, de Ziua Națională. Apel la calm și solidaritate internă
18:23 - „Stegarul Dac” urcă din nou pe o macara în București în chiar ziua de 1 Decembrie. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
18:00 - Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
17:49 - Regele Charles transmite un mesaj cald României de Ziua Națională. Cum evidențiază suveranul relația dintre cele două țări
17:31 - Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului