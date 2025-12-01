Piața imobiliară din România devine neatractivă pentru români, în condițiile majorării TVA, impusă de guvernul Bolojan în luna august. Asta nu înseamnă că investitorii își țin banii la saltea.

Ce se întâmplă cu investițiile pe piața imobiliară

Creșterea TVA și lipsa predictibilității legislative face ca românii să se uite cu mult mai multă precauție la de pe piața imobiliară. Locuințele nu se mai vând atât de repede, cumpărătorii preferând să aștepte să vadă cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat. Pe lângă prețurile la case și apartamente care au explodat, cumpărătorii privesc cu îngrijorare și la majorarea taxelor și impozitelor locale, preconizată să intre în vigoare la 1 ianuarie.

Povara fiscală tot mai apăsătoare, pusă pe umerii românilor de guvernarea Bolojan, concomitent cu amânarea măsurilor de relaxare monetară din partea , face ca românii să fie mult mai reticienți în a-și investi banii pe piața imobiliară autohtonă. Dacă în iulie, înaintea majorării TVA, piața a înregistrat un record de vânzări, în lunile următoare lucrurile s-au schimbat. August și septembrie au adus reducere a volumului de .

În aceste condiții, cei care au bani de investit se orientează spre alte zări, către piețe imobiliare mai stabile.

Unde merită să-ți cumperi o casă de vacanță

Mulți visează la o casă într-o , la soare la mare și la nisip. Un fel de vacanță permanentă, chiar și atunci când mergi la lucru. La fel ca și ceilalți, mulți români visează la o casă de vacanță. Iar piața imobiliară specifică este destul de ofertantă. Pentru mulți cetățeni dorința de a deține o a doua proprietate, pentru petrecerea vacanțelor este tot mai mare. Iar mulți caută locații în care prețurile s-au menținut la un nivel rezonabil.

În plus, pentru investitori, casele de vacanță reprezintă și o oportunitate de a obține venituri frumoase din închirieri. Astfel, ei își pot recupera investițiile într-un anumit interval de timp, punându-și locuința la dispoziția turiștilor interesați.

Un studiu imobiliar derulat de Property Finder, citat de publicația Daily Mail, arată care sunt cele mai accesibile destinații din lume pentru astfel de investiții.

Piața imobiliară din Spania atrage atenția

Conform studiului, dintre țările în care merită să investești într-o casă de vacanță, Spania conduce datorită bogățiiei culturale, a accesibilității ridicate și a stilului de viață lejer. Spania este o detinație potrivită pentru pasionații de cultură, artă și arhitectură.

Pe de altă parte, piața imobiliară din această țară oferă un raport calitate-preț relativ bun. Iar dacă adăugăm și celelalte plusuri, stilul de viață și atractivitatea destinației, este ua dintre cele mai căutate destinații pentru achiziția celei de-a doua case. Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare în Spania este de aproximativ 208.500 de euro.

Portugalia este o locație foarte populară pentru turiști, dar și pentru persoanele vârstnice. Țara oferă numeroase oportunități celor care vor să se stabilească aici. Cu peste 300 de zile însorite pe an, un ritm de viață relaxat și prețuri la proprietăți încă competitive, est o destinație preferată, în special, de britanici. Aceștia aleg să investească aici.

Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare este de aproximativ 211.900 de euro. Iar coasta de sud a Portugaliei rămâne în topul dorințelor pentru mulți cumpărători internaționali.

Cum este piața imobiliară din Franța și Emiratele Arabe

În topul destinațiilor, Franța, ocupă un loc fruntaș datorită stilului de viață, dar și a siturilor turistice încărcate de istorie. Franța are 54 de situri înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și este una dintre cele mai vizitate țări din lume. Pe de altă parte, trebuie spus că piața imobiliară din Franța este destul de greu accesibilă. Este o destinație potrivită pentru cumpărătorii cu venituri mari.

Emiratele Arabe Unite reprezintă o piață imobiliară în dezvoltare unde mulți români aleg să-și investească banii. Cu opt aeroporturi internaționale și șase companii aeriene naționale care deservesc peste 600 de destinații globale, Emiratele Arabe reprezintă o forță în transportul aerian. Astfel, călătoria către aceste destinații

Prețurile locuințelor nu mai sunt dintre cele mai accesibile. Persoanele cu venituri mari pot cumpăra case în Abu Dhabi sau Dubai. Ca investitori în piața imobiliară pot obține anumite facilități pentru banii investiți. Străinii să dețină proprietăți în totalitate, iar programul de viza de aur pentru cei care cumpără imobile și lipsa taxelor pe proprietate, face din Emiratele Arabe Unite o destinație ideală pentru achiziția unei case de vacanță.