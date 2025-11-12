Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna octombrie, cu 72,3% în ritm anual, conforma datelor INS. Prețul a fost „în scădere”, cu 0,27%, raportat la luna precedentă.

Românii, cocoșați de facturile la energie electrică

Statul face de pe urma românilor obligați să plătească tot mai mult pentru facturile la energie electrică. Din facturile românilor, guvernul reține aproape jumătate sub formă de taxe și impozite. Pe de altă altă parte, același guvern se arată îngrijorat de sumele pe care le plătesc românii pentru energie.

Potrivit datelor INS, electricitatea s-a scumpit cel mai mult, înluna octombrie, cu 72,3% în ritm anual. Prețurile la energie au explodat după ce Guvernul a eliminat măsurile de plafonare a prețurilor. Facturile s-au dublat sau chiar s-au triplat după 1 iulie.

Pe locurile următoare, în ceea ce privește scumpirile din octombrie, INS indică fructele proaspete, cu 22,74% în ritm anual, cacao şi cafea, cu o creştere anualizată de 20,77%.

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, de 9,76%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, iar serviciile cu 10,52%. Pentru mărfurile alimentare scumpirile au fost de 7,57%, mai arată INS. În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%.

Cum au evoluat prețurile în octombrie

Pe lângă scumpirea la energie electrică, a anunțat că au cunoscut creșteri de preț. Au fost constatate scumpiri la cafea, de 19,25%, la fructe şi conserve din fructe, cu 14,96%. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,32%, şi la alte legume şi conserve de legume, cu 3,7%.

De la lună la lună, în octombrie, raportat la septembrie, cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 2,28%. Prețul cartofilor a crescut cu 2,26%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice şi alte fructe meridionale, de 1,6%. Fasolea boabe și alte leguminoase s-au ieftinit cu 0,9%.

La mărfurile nealimentare, pe lângă energie electrică, s-a scumpit și energia termică cu 17,7%. Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-a scumpit energia termică, cu 6,26%, şi gazele, cu 4,28%. Cărțile, ziarele şi revistele au cunoscut majorări de prețuri cu 10,11%.

Cum au evoluat tarifele la servicii

La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată. Scumpirea a fost, în acest caz, de 18,59%, în ultimul an. Serviciile de igienă şi cosmetică au cunoscut scumpiri de 18,54%. Alte servicii cu caracter industrial au crescut cu 16,91%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 11,99%, şi serviciile de telefonie, cu 0,03%.

De la lună la lună, în octombrie, scumpiri s-au consemnat la abonamentele de televiziune. Acestea au fost majorate cu 2,19%. chiriile și reparațiile auto s-au scumpit, electronice şi lucrări foto, s-au scumpit cu câte 1,26%.

În schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 20,83%, precum şi cele de transport interurban, cu 0,88%.