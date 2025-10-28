Salariul unui muncitor în Spania este mai bun decât în România, dar și costurile vieții sunt mai ridicate. Plătesc mult mai mult, în special, cei care aleg să se stabilească în orașele mai mari.

Care este salariul pentru un muncitor spaniol

Un muncitor obișnuit, câștigă, în medie, în Spania, în jur de 1.500 – 1.600 de euro pe lună și a fost stabilit la finalul anului 2024. Oficial, conform datelor furnizate de Institutului Național de Statistică ( ), salariul mediu este de 1.987 de euro pe lună. Suma este doar pe hârtie, pentru că realitatea este alta.

Aceste venituri diferă de la o regiune la alta, de impozite plătite și de orele muncite. Astfel, în regiunile mai bogate, salariile sunt mai mari. Reversul medaliei este că și traiul este mai scump în astfel de orașe, mai mari.

Potrivit informațiilor oficiale, salariul este mai mare în regiunile bogate precum Madrid, Țara Bascilor sau Catalonia. Aici, veniturile depășesc media națională. Pe de altă parte, în comunitățile autonome sudice sau insulare precum Andaluzia, Canare sau Baleare, veniturile sunt mai mici. De multe ori acestea sunt aproapiate de salariul minim.

Deci, pentru românii care doresc să lucreze ca muncitori în Spania este de preferat să se stabilească în localități de mărime medie sau în zone rurale. Aceștia au ca opțiune naveta de la domiciliu la locul de muncă.

Salariul în alte domenii de activitate

Salariul minim interprofesional (SMI) care se aplică în domenii precum HORECA, comerț sau servicii a fost stabilit la 1.184 de euro brut pe lună.

Salarii mai mari sunt plătite în , unde există o mai mare stabilitate. Un astfel de job este mai dificil de accesat, totuși, de un migrant. Potrivit datelor statistice, un funcționar câștigă cu 20-25% mai mult decât un lucrător din servicii.

În medie, însă, un lucrător câștigă, în Spania, cam 1.500 de euro pe lună. Suma acoperă într-un oraș de mărime medie sau într-o zonă rurală.

Pe de altă parte, așa cum arătam mai sus, suma este insuficientă pentru a acoperi costurile într-un oraș mai mare. Aici doar chiria ajunge la 900 – 1000 de euro. Din acest motiv, mulți spanioli își suplimentează veniturile lucrând în plus. În familiile tinere, este obligatoriu ca ambii parteneri să lucreze.

Ce se întâmplă cu pensiile în Spania

Pentru lucrătorii români care și-au propus să lucreze în Spania, până la retragerea din activitate, salariul nu este singurul aspect ce trebuie avut în vedere. La retragerea din activitate, după îndeplinirea stagiului de cotizare, acești oameni au dreptul la pensie.

Datele oficiale arată că pensia medie, în Spania, în 2025 ajunge la 1.309 euro pe lună. Conform datelor oficiale, pensiile au crescut în ultimii ani.

Chiar și așa, creșterea a fost anulată, în parte, de majorarea costurilor vieții. Astfel, facturile la energie s-au scumpit, la fel ca și prețul alimentelor. Iar aceste scumpiri pun presiune pe nivelul de trai al vârstnicilor.

Situația este mai complicată pentru cei care s-au stabilit într-un oraș mare, unde această sumă ajunge doar pentru a acoperi , după cum relatează Știri Diaspora.