B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate

Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 22:04
Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care este salariul pentru un muncitor spaniol
  2. Salariul în alte domenii de activitate
  3. Ce se întâmplă cu pensiile în Spania

Salariul unui muncitor în Spania este mai bun decât în România, dar și costurile vieții sunt mai ridicate. Plătesc mult mai mult, în special, cei care aleg să se stabilească în orașele mai mari.

Care este salariul pentru un muncitor spaniol

Un muncitor obișnuit, câștigă, în medie, în Spania, în jur de 1.500 – 1.600 de euro pe lună și a fost stabilit la finalul anului 2024. Oficial, conform datelor furnizate de Institutului Național de Statistică (INE), salariul mediu este de 1.987 de euro pe lună. Suma este doar pe hârtie, pentru că realitatea este alta.

Aceste venituri diferă de la o regiune la alta, de impozite plătite și de orele muncite. Astfel, în regiunile mai bogate, salariile sunt mai mari. Reversul medaliei este că și traiul este mai scump în astfel de orașe, mai mari.

Potrivit informațiilor oficiale, salariul este mai mare în regiunile bogate precum Madrid, Țara Bascilor sau Catalonia. Aici, veniturile depășesc media națională. Pe de altă parte, în comunitățile autonome sudice sau insulare precum Andaluzia, Canare sau Baleare, veniturile sunt mai mici. De multe ori acestea sunt aproapiate de salariul minim.

Deci, pentru românii care doresc să lucreze ca muncitori în Spania este de preferat să se stabilească în localități de mărime medie sau în zone rurale. Aceștia au ca opțiune naveta de la domiciliu la locul de muncă.

Salariul în alte domenii de activitate

Salariul minim interprofesional (SMI) care se aplică în domenii precum HORECA, comerț sau servicii a fost stabilit la 1.184 de euro brut pe lună.

Salarii mai mari sunt plătite în sistemul public, unde există o mai mare stabilitate. Un astfel de job este mai dificil de accesat, totuși, de un migrant. Potrivit datelor statistice, un funcționar câștigă cu 20-25% mai mult decât un lucrător din servicii.

În medie, însă, un lucrător câștigă, în Spania, cam 1.500 de euro pe lună. Suma acoperă nevoile unui trai decent într-un oraș de mărime medie sau într-o zonă rurală.

Pe de altă parte, așa cum arătam mai sus, suma este insuficientă pentru a acoperi costurile într-un oraș mai mare. Aici doar chiria ajunge la 900 – 1000 de euro. Din acest motiv, mulți spanioli își suplimentează veniturile lucrând în plus. În familiile tinere, este obligatoriu ca ambii parteneri să lucreze.

Ce se întâmplă cu pensiile în Spania

Pentru lucrătorii români care și-au propus să lucreze în Spania, până la retragerea din activitate, salariul nu este singurul aspect ce trebuie avut în vedere. La retragerea din activitate, după îndeplinirea stagiului de cotizare, acești oameni au dreptul la pensie.

Datele oficiale arată că pensia medie, în Spania, în 2025 ajunge la 1.309 euro pe lună. Conform datelor oficiale, pensiile au crescut în ultimii ani.

Chiar și așa, creșterea a fost anulată, în parte, de majorarea costurilor vieții. Astfel, facturile la energie s-au scumpit, la fel ca și prețul alimentelor. Iar aceste scumpiri pun presiune pe nivelul de trai al vârstnicilor.

Situația este mai complicată pentru cei care s-au stabilit într-un oraș mare, unde această sumă ajunge doar pentru a acoperi cheltuielile de bază, după cum relatează Știri Diaspora.

Tags:
Citește și...
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Economic
Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Economic
Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
Economic
Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Economic
La alții se poate, la noi plătesc doar românii de rând. Băncile italiene, puse să plătească pentru profit
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
Economic
Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
Economic
TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Economic
România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Economic
Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Economic
Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
Ultima oră
22:00 - Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
21:54 - Kelemen Hunor, reacție la criticile ICCJ și CSM: M-au ciuruit. Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist
21:35 - Alimentul pe care Fuego a renunțat să îl mai consume: „Cel mai nociv pentru ființa umană” / Ce mâncăruri l-au ajutat să slăbească
21:14 - Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
21:08 - Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
21:01 - Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
20:57 - Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
20:52 - Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
20:47 - Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
20:18 - Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat