Scade numărul pensionarilor în România. Aproape 10.000 mai puțini într-o lună. Care este pensia medie

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 08:50
Scade numărul pensionarilor în România. Aproape 10.000 mai puțini într-o lună. Care este pensia medie
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât plătește statul pentru pensii și care este situația pensionarilor din agricultură
  2. Câți români primesc pensii speciale sau ajutoare sociale

În luna februarie 2026, în România erau înregistrați 4.688.092 de pensionari, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Numărul acestora este în ușoară scădere față de luna precedentă, fiind cu 9.978 mai mic decât în ianuarie.

În același timp, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.780 de lei. Datele reflectă evoluția sistemului public de pensii și oferă o imagine clară asupra situației actuale a beneficiarilor din România.

Cât plătește statul pentru pensii și care este situația pensionarilor din agricultură

Valoarea totală a drepturilor de pensie achitate în România a ajuns la 13,034 miliarde de lei, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice. Din totalul pensionarilor, 526.868 de persoane provin din sectorul agricol. În cazul acestora, pensia medie este mult mai redusă, situându-se la doar 718 lei.

Statisticile arată că cea mai mare categorie este reprezentată de pensionarii ieșiți la pensie pentru limită de vârstă. Numărul acestora a ajuns la 3.783.636 de persoane, dintre care 2.160.004 sunt femei. Pentru această categorie, pensia medie este semnificativ mai mare, atingând valoarea de 3.111 lei.

Câți români primesc pensii speciale sau ajutoare sociale

Datele aferente lunii februarie 2026 arată că 64.429 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, pensia medie pentru această categorie fiind de 2.530 de lei. În același timp, pensie de invaliditate au primit 393.857 de români, cu o pensie medie de 1.089 lei.

Dintre aceștia, 45.924 de persoane sunt încadrate în gradul I de invaliditate, care reprezintă cel mai sever grad. În acest caz, pensia medie a fost de 952 de lei.

În ceea ce privește pensia de urmaș, aceasta a fost acordată unui număr de 446.078 de persoane, valoarea medie fiind de 1.506 lei. La polul opus, ajutorul social a fost primit de doar 92 de pensionari, suma medie acordată fiind de 540 de lei.

