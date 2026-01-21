Viața în Hong Kong i-a schimbat complet rutina unei românce. Aceasta este stabilită acolo de mai bine de cinci ani, alături de soțul ei. , le-a arătat frecvent urmăritorilor fragmente din viața ei de zi cu zi. Totodată, îi ține la curent cu experiențele trăite într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume.

De data aceasta, ea a atras atenția după ce a dezvăluit ce a reușit să cumpere cu 250 de lei dintr-un supermarket local. Coșul plin cu produse alimentare i-a surprins pe mulți. Postarea a generat rapid numeroase reacții în mediul online.

așa arată un coș de 250 de lei în 🛒 🇨🇳

De ce a ales românca să facă cumpărături în China, deși locuiește în Hong Kong

Deși locuiește de ani buni în Hong Kong, Sunny a decis să cheltuie banii într-un supermarket din China Continentală. A făcut asta tocmai pentru a evidenția contrastul. Chiar dacă Hong Kong și China Continentală fac parte din aceeași țară, diferențele sunt vizibile, în special din punct de vedere culinar și cultural.

Curioasă să vadă cât de mare este diferența dintre costul , Sunny a decis să facă un test. A ales un buget de 250 de lei, apoi a mers la cumpărături pentru a demonstra concret cât de mult poate cumpăra cu această sumă. Românca a împărtășit experiența pe rețelele de socializare. Astfel, le-a oferit urmăritorilor o imagine clară asupra diferențelor de preț.

Dacă Hong Kong este cunoscut pentru lux, modernism și atmosfera cosmopolită, China Continentală se remarcă printr-o cultură tradițională mai puternic păstrată. În plus, experiența cumpărăturilor are un farmec complet diferit.

Ce a reușit să cumpere Sunny cu 250 de lei dintr-un supermarket din China

Sunny le-a arătat urmăritorilor săi ce cumpărături consistente a reușit să facă în China Continentală cu doar 250 de lei. Coșul plin i-a surprins pe mulți. Printre produsele alese s-au numărat mai multe sortimente de lactate. Această categorie este extrem de scumpă în Hong Kong, însă în China are prețuri mult mai accesibile.

Pe lângă acestea, românca a mai cumpărat legume, flori, produse de patiserie, dar și un tort impresionant, de nu mai puțin de 4 kilograme.

Entuziasmată, Sunny a explicat exact ce a pus în coș: „Haideți să vedeți ce puteți cumpăra cu 250 de lei de aici. Avem 1 kg de mozzarela, două sortimente de brânză, ardei iute. Avem niște covrigei foarte buni, care au băgat pe toată lumea în „boală”. De fiecare dată când îi încălzesc toată lumea întreabă ce miroase atât de bine.

Am mai cumpărat niște ciuperci albe (15 lei pentru 500 g), un buchet de floricele și un tort de 4 kilograme. Am dat 99 de yuani, aproximativ 65 de lei. Pe toate produsele acestea am dat în jur de 250 de lei”, a spus Sunny pe .