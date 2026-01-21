B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)

Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)

Ana Beatrice
21 ian. 2026, 17:18
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - viatainasia Sunny
Cuprins
  1. De ce a ales românca să facă cumpărături în China, deși locuiește în Hong Kong
  2. Ce a reușit să cumpere Sunny cu 250 de lei dintr-un supermarket din China

Viața în Hong Kong i-a schimbat complet rutina unei românce. Aceasta este stabilită acolo de mai bine de cinci ani, alături de soțul ei. Activă pe rețelele de socializare, le-a arătat frecvent urmăritorilor fragmente din viața ei de zi cu zi. Totodată, îi ține la curent cu experiențele trăite într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume.

De data aceasta, ea a atras atenția după ce a dezvăluit ce a reușit să cumpere cu 250 de lei dintr-un supermarket local. Coșul plin cu produse alimentare i-a surprins pe mulți. Postarea a generat rapid numeroase reacții în mediul online.

@viatainasia așa arată un coș de 250 de lei în 🛒 🇨🇳 #viatainasia #preturi #pentru_tine #5pasidebine❤💃 #fypromania🇹🇩 ♬ G.Rossini, Figaro’s Cavatina From The Opera Il Barbiere Di Siviglia – AllMusicGallery

De ce a ales românca să facă cumpărături în China, deși locuiește în Hong Kong

Deși locuiește de ani buni în Hong Kong, Sunny a decis să cheltuie banii într-un supermarket din China Continentală. A făcut asta tocmai pentru a evidenția contrastul. Chiar dacă Hong Kong și China Continentală fac parte din aceeași țară, diferențele sunt vizibile, în special din punct de vedere culinar și cultural.

Curioasă să vadă cât de mare este diferența dintre costul alimentelor, Sunny a decis să facă un test. A ales un buget de 250 de lei, apoi a mers la cumpărături pentru a demonstra concret cât de mult poate cumpăra cu această sumă. Românca a împărtășit experiența pe rețelele de socializare. Astfel, le-a oferit urmăritorilor o imagine clară asupra diferențelor de preț.

Dacă Hong Kong este cunoscut pentru lux, modernism și atmosfera cosmopolită, China Continentală se remarcă printr-o cultură tradițională mai puternic păstrată. În plus, experiența cumpărăturilor are un farmec complet diferit.

Ce a reușit să cumpere Sunny cu 250 de lei dintr-un supermarket din China

Sunny le-a arătat urmăritorilor săi ce cumpărături consistente a reușit să facă în China Continentală cu doar 250 de lei. Coșul plin i-a surprins pe mulți. Printre produsele alese s-au numărat mai multe sortimente de lactate. Această categorie este extrem de scumpă în Hong Kong, însă în China are prețuri mult mai accesibile.

Pe lângă acestea, românca a mai cumpărat legume, flori, produse de patiserie, dar și un tort impresionant, de nu mai puțin de 4 kilograme.

Entuziasmată, Sunny a explicat exact ce a pus în coș: „Haideți să vedeți ce puteți cumpăra cu 250 de lei de aici. Avem 1 kg de mozzarela, două sortimente de brânză, ardei iute. Avem niște covrigei foarte buni, care au băgat pe toată lumea în „boală”. De fiecare dată când îi încălzesc toată lumea întreabă ce miroase atât de bine.

Am mai cumpărat niște ciuperci albe (15 lei pentru 500 g), un buchet de floricele și un tort de 4 kilograme. Am dat 99 de yuani, aproximativ 65 de lei. Pe toate produsele acestea am dat în jur de 250 de lei”, a spus Sunny pe pagina sa de TikTok.

Tags:
Citește și...
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Eveniment
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi
Eveniment
Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi
Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
Eveniment
Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Eveniment
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Eveniment
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Eveniment
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Eveniment
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Eveniment
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Eveniment
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Eveniment
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Ultima oră
18:31 - Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
18:25 - Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
18:06 - Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
17:41 - Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
17:32 - Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
17:19 - Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
16:46 - Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
16:42 - Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile
16:42 - Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
16:23 - Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi