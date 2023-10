Șeful CSM: Se așteaptă rectificarea bugetară de către toate instituțiile publice. Starea în care se află țara nu este generată în niciun caz de plata drepturilor magistraților (VIDEO)

Starea în care se află țara nu este generată în niciun caz de plata drepturilor magistraților, a declarat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Grădinaru, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, în contextul în care spațiul public au circulat informații neconfirmate oficial cum că Ministerul Finanțelor ar risca să intre în incapacitate de plată dacă magistraților le-ar fi plătite sumele obținute în urma unor procese judecate tot de ei.

„Am văzut și eu astăzi că a circulat pe unele site-uri, cu mai multă sau mai puțină expunere, s-a prezentat o notă a Ministerului Finanțelor. Nu știm cât de reală este, nu ar fi prima dată când apar note ale Ministerului Finanțelor ori drafturi de acte normative care în final nu sunt asumate instituțional de nimeni. Nu cred că este vorba de o astfel de situație, să se ajungă în incapacitate de plată”, a declarat președintele CSM.

„Există calcule și sigur că rectificarea bugetară este un act devenit normal în România și se așteaptă rectificarea bugetară de către toate instituțiile publice. Această stare în care se află acum țara și care a impus luarea acestor măsuri fiscale nu este generată în niciun caz de plata drepturilor magistraților. Am văzut și termenul total nepotrivit de „jupuire” a bugetului de către magistrați”, a continuat Daniel Grădinaru.

„Eu am mai vorbit și cu alte ocazii, a mai apărut o notă a Ministerului Finanțelor înainte de vacanța judecătorească, de data aceasta prezentată, asumată public și prezentată în Guvern de către ministrul Finanțelor. S-au constatat atunci grave erori de calcul și de estimare a sumelor care urmează a fi plătite (…). Am prezentat cu acea ocazie o cifră, am spus că din 888.000 de cauze privind drepturi salariale ale bugetarilor numai 33.000 sunt ale magistraților, și nu numai ale magistraților, ci ale tuturor celor care lucrează în justiție, adică și personalul auxiliar, ceea ce reprezintă o cifră de 3,76% din totalul acestor cauze”, a mai spus el.