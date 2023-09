Socialiștii europeni îl felicită pe Marcel Ciolacu pentru pachetul fiscal: „Susținem pe deplin decizia Guvernului PSD de a stabiliza bugetul, de a proteja populația și de a evita pierderea de bani UE”

Partidul Socialiștilor Europeni, familia politică din care face parte și PSD, l-a felicitat pe premierul Marcel Ciolacu pentru și susține că acesta va „stabiliza bugetul”, va „proteja populația” și va „evita pierderea de bani UE”.

PES spune că întotdeauna a pledat pentru „un sistem fiscal echitabil”.

„Mereu am susținut un sistem fiscal echitabil. Susținem pe deplin decizia Guvernului PSD al României de a stabiliza bugetul, de a proteja populația și de a evita pierderea de bani UE. Felicitări, Marcel Ciolacu, pentru menținerea cotei de TVA și a cotelor reduse pentru alimente, medicamente, energie și cărți”, au scris reprezentanții PES, miercuri, într-o postare pe Twitter.

We’ve always supported a fair fiscal system. We fully support the decision of to stabilise the budget, protect the people, and avoid losing EU money.

Great job in maintaining the VAT rate and low rates for food, medicine, energy and…

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE)