Președinta socialiștilor din Parlamentul European laudă pachetul fiscal: „Guvernul României a luat decizia corectă. Un mare semn de responsabilitate, Marcel Ciolacu!”

Eurodeputata Iraxte Garcia Perez, președintă a grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, a lăudat pachetul fiscal al Guvernului României și i-a transmis premierului Marcel Ciolacu că dă dovadă de „un mare semn de responsabilitate”.

Eurodeputata spaniolă susține că, prin implementarea pachetului de măsuri, România salvează fonduri europene și îi protejează pe cetățeni.

„Guvernul României a luat decizia corectă când a venit cu măsurile fiscale care permit țării să salveze fonduri UE, să își protejeze poporul, să aplice Mecanismul de Redresare și Reziliență și să evite sancțiunile impuse de procedura de deficit excesiv începută în 2019. Un mare semn de responsabilitate, Marcel Ciolacu!”, a scris Iraxte Garcia Perez, marți, pe Twitter.

