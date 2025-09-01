B1 Inregistrari!
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal". Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an

Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an

Elena Boruz
01 sept. 2025, 21:12
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an

Șoferii sunt din ce în ce mai revoltați din cauza noilor prețuri pe care trebuie să le achite, în ceea ce privește rovinieta și taxele de drum. Oamenii nu înțeleg aceste măsuri, mai ales că vin în contextul în care salariile rămân aceleași. Reprezentantul Companiei de Drumuri a oferit o explicație în acest sens.

Cuprins:

  • Ce spun șoferii
  • Ce a declarat reprezentantul Companiei de Drumuri

Ce spun șoferii

Dacă până ieri, oamenii trebuiau să scoată din buzunar suma de 28 de euro pentru achitarea rovinietei pe o perioadă de un an, de astăzi însă, șoferii au de plată nu mai puțin de 50 de euro. În cazul în care aceștia aleg să plătească taxa pe o perioadă mai scurtă, trebuie să achite suma de 3,5 euro pe zi sau aproape 10 euro pentru 30 de zile.

„Mi se pare ceva peste orice limită că nu s-au scumpit salariile în primul rând. Clar nu e bine, adică nu primim nimic în schimb, adică nu avem niciun beneficiu”, spune un şofer, conform observator news.

Ce a declarat reprezentantul Companiei de Drumuri

Reprezentanții Companiei de Drumuri vin cu o explicație în acest sens. Aceștia îi îndeamnă pe oameni să plătească rovinieta la timp, deoarece amenzile nu sunt o soluție fericită pentru nimeni.

„Sumele pe care le obţinem noi din rovinietă înainte să crească rovinieta ne ajungeau pentru 20 la sută din idealul necesar pe an, acum de când a crescut această rovinietă ne ajung undeva la 23-24 la sută din idealul necesar. Banii de pe amenzi nu vin la CNAIR, se duc la bugetul de stat. Noi facem apel la cetăţeni să plătească rovinieta pentru că nu ne mulţumeşte cu nimic dacă plătesc amenzi”, a declarat Alin Șerbănescu, Compania de Drumuri, potrivit aceleiași surse.

De asemenea, scumpiri s-au înregistrat și în ceea ce privește taxele de pod. De astăzi, pentru a traversa podul Fetești-Cernavordă, oamenii vor scoate din portofel mai mult cu 6 lei.

În cazul în care șoferii vor să fie „rebeli”, este important de știut că amenzile sunt destul de usturătoare. Amenzile pentru neachitarea taxei de pod încep de la 200 de lei, iar lipsa plății rovinietei poate genera sancțiuni în valoare de până la 1.000 de lei.

