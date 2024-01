Ștefan Popescu: Presiunile sunt cele mai mari pe fermieri. Ar fi o catastrofă ca Rusia să ajungă la frontierele României, Poloniei, dar trebuie găsită o soluție. Altfel, mișcările anti-sistem vor crește (VIDEO)

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit despre protestele fermierilor din Europa, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a explicat că „trebuie găsită o soluție, pentru că, altfel, e clar, mișcările anti-sistem vor crește”.

Ștefan Popescu, pe B1 TV: Presiunile sunt cele mai mari pe fermieri

Întrebat dacă ne-am putea gândi că în 2024 scânteia nemulțumirii în Europa începe de la fermieri, având în vedere protestele din țări ca Germania și România, analistul a explicat: „Presiunile sunt cele mai mari pe fermieri. În primul rând, creșterea prețurilor la carburanți, care vedem că nu este chiar atât de mare pe cât se anunță, plus că dispar măsurile de plafonare, de susținere, inclusiv în Germania (…), care înseamnă costuri de producție suplimentare. Apoi, creșterea dobânzilor”.

„Problema, într-adevăr, și a cerealelor ucrainene, pentru că este o problemă. Europa are producție, are disponibilități pentru export din cereale care nu respectă aceleași reglementări, e clar că e o presiune pe producătorul local european. Sigur, trebuie să spunem că trebuie să facem un efort pentru a susține Ucraina, pentru că avem nevoie de acest stat, îmi pare rău că mă exprim așa, dar chiar de un „stat-tampon”. Ar fi o catastrofă ca Rusia să ajungă la frontierele României, Poloniei, dar, pe de altă parte, trebuie găsită o soluție, pentru că, altfel, e clar, mișcările anti-sistem vor crește”, a adăugat Șefan Popescu.

Ștefan Popescu: 2024, un an plin de incertitudini

„Noi nu cred că trebuie să condamnăm faptul că oamenii au anumite opțiuni, eu cred că trebuie să ne atacăm la problema de fond, or problema de fond, iată, au fost și alegeri greșite ale guvernului german, trebuie să recunoaștem, politica energetică a doamnei Merkel, costurile de producție acum, să aduci combustibil din alte părți este mult mai complicat. Asistăm la o creștere generală a costurilor și, bineînțeles, asta produce efecte pe întreg lanțul. Anul 2024 se va anunța un an dificil, pentru că e un an plin de incertitudini”, a mai spus analistul de politică externă.