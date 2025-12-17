Bugetul alocat pentru cheltuielile de sărbători scade anul acesta cu aproximativ 10%, față de anul trecut. Hainele și accesoriile rămân pe primul loc în preferințele cumpărătorilor ca sumă alocată, dar cardurile cadou câștigă teren. Magazinele online atrag, și anul acesta, cea mai mare parte a bugetului alocat de sărbători. De asemenea, șapte din zece cumpărători urmăresc mai multe canale pentru a identifica oferte, arată un studiu

Ce arată studiul Deloitte despre cheltuielile de sărbători

Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade ușor anul acesta, cu aproximativ 10%, față de anul trecut, în condițiile în care trei sferturi dintre cumpărători (77%, față de 69% în 2024) se așteaptă la prețuri mai mari pentru produsele de sărbători, iar peste jumătate (57%, față de 30% în 2024) estimează o încetinire a economiei în anul care urmează, potrivit studiului Deloitte Holiday Retail Survey 2025. Hainele și accesoriile rămân pe primul loc în preferințele cumpărătorilor ca sumă alocată (20% din total), dar cardurile cadou câștigă teren (17%, plus patru puncte procentuale față de anul trecut), în timp ce bugetul alocat produselor electronice scade la 12%, de la 15% anul trecut.

Pe de altă parte, anul acesta tot mai mulți cumpărători (47%, față de 39% în 2024) aleg să ofere cadou experiențe (mese la restaurant, bilete la evenimente, acces în centre de relaxare etc.), motiv pentru care cheltuielile de acest tip ar urma să scadă mai puțin (cu 6%) față de anul trecut decât cele alocate articolelor de retail (-14%).

Studiul mai arată că șapte din zece cumpărători urmăresc mai multe canale pentru a identifica oferte, iar 68% intenționează să utilizeze instrumente digitale (social media – 59%, inteligența artificială generativă – 33%, comparatoare de prețuri și chatboturi) pentru cumpărăturile de sărbători.

Magazinele online atrag, și anul acesta, cea mai mare parte a bugetului alocat de sărbători (56%), dar cele fizice rămân preferate pentru cumpărarea alimentelor și băuturilor (82%), produselor de casă și bucătărie (56%) sau hainelor și accesoriilor (55%).

Pe de altă parte, 58% dintre cumpărători consideră stresant procesul de achiziționare a cadourilor de sărbători, iar 77% sunt nemulțumiți, când fac cumpărături online, în special din cauza ritmului lent de livrare (37%) sau a stocurilor insuficiente (36%). În aceste condiții, cumpărătorii ar aprecia dacă comercianții i-ar ajuta să aleagă cadourile cele mai potrivite (45%) sau dacă le-ar pune la dispoziție liste de produse preferate (wish list) sau de cadouri (25%).

Cum diferă obiceiurile de cumpărături în funcție de generații

Pe categorii de vârstă, reprezentanții Generației X (între 45 și 60 de ani) sunt singurii care intenționează să cheltuiască mai mult anul acesta de sărbători decât anul trecut (cu 3%), în timp ce tinerii din Generația Z (între 18 și 28 de ani) au în plan să aloce cu 34% mai puțin în acest scop decât în urmă cu un an.

Mai mult, aceștia din urmă sunt mai predispuși să caute oferte (95%), dar apelează și la social media (74%), la inteligența artificială (43%) și la influenceri pentru a identifica prețurile cele mai bune.

Pe de altă parte, reprezentanții Generației Z sunt cei mai interesați de bunurile de lux (57%, față de 44% din totalul participanților la studiu), considerând că acestea reprezintă o investiție valoroasă.

Raluca Bâldea (Deloitte): Cumpărătorii sunt prudenți. Comercianții trebuie să vină cu oferte

„Contextul economic intern și internațional îndeamnă consumatorii la prudență, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Ofertele sunt la mare căutare, iar reprezentanții Generației Z se dovedesc a fi cei mai exigenți cumpărători. Această prudență este confirmată și de datele privind evoluția consumului în acest an, în special în România, unde acestea indică o scădere anuală de peste 4% (în luna octombrie), în condițiile creșterii prețurilor ca urmare a majorării de TVA începând cu luna august 2025, dar și a altor factori care au acționat în această direcție.

În consecință, pentru a rămâne relevanți pentru clienții lor, comercianții trebuie să analizeze comportamentul consumatorilor și să acționeze proactiv pentru a le răspunde așteptărilor cu oferte și experiențe de shopping care să îi diferențieze de principalii competitori”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și Liderul industriei de retail și bunuri de larg consum.

Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România

