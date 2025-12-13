B1 Inregistrari!
Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash

Iulia Petcu
13 dec. 2025, 09:35
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce introduce Uniunea Europeană o limită pentru plățile în numerar
  2. Cine ar putea fi afectat de reducerea utilizării numerarului

Românii se apropie de o schimbare importantă în modul în care vor putea efectua plăți în numerar, ca urmare a unei decizii adoptate la nivelul Uniunii Europene. Noua regulă vizează limitarea tranzacțiilor cash și va deveni aplicabilă în România începând cu 1 ianuarie 2027, în contextul luptei împotriva spălării banilor.

De ce introduce Uniunea Europeană o limită pentru plățile în numerar

Decizia de a impune un plafon pentru plățile în numerar este justificată de autoritățile europene prin necesitatea reducerii finanțării activităților ilegale. Tranzacțiile cash sunt dificil de urmărit, iar lipsa unei amprente digitale facilitează, potrivit oficialilor, circuitele financiare opace și evaziunea. Prin această măsură, Uniunea Europeană urmărește creșterea transparenței și consolidarea mecanismelor de control financiar la nivelul statelor membre.

Chiar dacă plățile electronice sunt tot mai frecvente, numerarul rămâne o opțiune importantă pentru numeroși români, din motive practice și psihologice. Mulți consumatori consideră că banii lichizi oferă un control mai bun asupra cheltuielilor zilnice și un sentiment sporit de siguranță. În același timp, lipsa urmelor digitale este asociată cu un grad mai mare de confidențialitate financiară.

Uniunea Europeană a stabilit o limită maximă de 10.000 de euro pentru plățile cash, însă această decizie nu echivalează cu eliminarea completă a numerarului. Oficialii europeni subliniază că banii lichizi vor continua să existe, dar rolul lor în economie ar putea fi diminuat. Specialiștii vorbesc despre un prim pas către o economie tot mai digitalizată, în care tranzacțiile electronice devin dominante, relatează stiripesurse.ro.

Cine ar putea fi afectat de reducerea utilizării numerarului

Economiștii avertizează că tranziția accelerată către plăți digitale nu este uniform resimțită în toate segmentele societății. Zonele rurale, unde infrastructura digitală este mai slab dezvoltată, ar putea întâmpina dificultăți suplimentare. De asemenea, persoanele vârstnice, obișnuite cu metodele tradiționale de plată, riscă să fie dezavantajate de restrângerea utilizării numerarului.

Pe lângă aspectele sociale, experții semnalează și posibile probleme legate de confidențialitatea datelor și controlul financiar personal. Reducerea dependenței de numerar presupune o creștere a volumului de date financiare procesate digital. Acest lucru ridică întrebări legate de securitatea informațiilor și de accesul instituțiilor sau companiilor la comportamentul financiar al cetățenilor.

Noile reguli vor deveni obligatorii de la începutul anului 2027, România aliniindu-se astfel unui pachet european mai amplu destinat combaterii spălării banilor.

