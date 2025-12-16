B1 Inregistrari!
Alimentele reprezintă o cheltuială uriașă în Europa. Unde se plătește cel mai mult pe mâncare și care este poziția României

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 08:42
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Unde sunt alimentele cele mai scumpe din Europa
  2. Cât costă mâncarea în România
  3. Ce regiuni din Europa au cele mai accesibile prețuri la alimente

Alimentele reprezintă o componentă esențială a bugetului gospodăriilor. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 11,9% din cheltuielile unei familii sunt direcționate, în medie, către hrană. Există însă state în care această pondere este semnificativ mai mare.

România se află printre țările unde cheltuielile pentru alimente pot ajunge până la 20% din bugetul total. Acest procent ridicat reflectă presiunea financiară accentuată resimțită de populație.

Unde sunt alimentele cele mai scumpe din Europa

Prețurile alimentelor diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, iar datele Eurostat oferă un reper clar pentru aceste comparații. Indicele nivelului prețurilor alimentelor pornește de la un coș alimentar mediu al Uniunii Europene, stabilit la valoarea de 100.

Pe baza acestui indicator, se poate estima cât ar costa același coș în fiecare stat european. Un indice peste 100 arată că prețurile sunt mai ridicate decât media UE, în timp ce un nivel sub 100 indică alimente mai accesibile.

Potrivit Eurostat, în 2024, Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină țară din Europa la capitolul alimente. Clasamentul a inclus un total de 36 de state analizate. Acolo, un coș alimentar standard costa aproximativ 73 de euro, cu 27% mai puțin decât media europeană. La polul opus se află Elveția, unde prețurile alimentelor depășesc media UE cu 61,1%, iar același coș ajunge la 161,1 euro.

Cât costă mâncarea în România

Țara noastră are cele mai scăzute prețuri la alimente din Uniunea Europeană. Un coș alimentar mediu ajunge la 74,6 euro, cu 25,4% sub media UE. La polul opus se situează Luxemburg. Acolo, același coș alimentar costă 125,7 euro, cu 25,7% peste media europeană.

După Elveția, care conduce detașat clasamentul celor mai scumpe țări, urmează alte două state din AELS. Islanda și Norvegia completează topul, cu un coș alimentar de 146,3 euro, respectiv 130,6 euro.

Prețuri cu cel puțin 10% peste media UE se înregistrează și în Danemarca, cu 119,3 euro, Irlanda, cu 111,9 euro, Franța, cu 111,5 euro, Austria, cu 110,9 euro, și Malta, tot cu 110,9 euro.

Ce regiuni din Europa au cele mai accesibile prețuri la alimente

La celălalt capăt al clasamentului, Europa de Sud-Est și Balcanii de Vest înregistrează, în general, cele mai mici prețuri. Pe lângă România și Macedonia de Nord, țări precum Turcia, cu 75,7 euro, Bosnia și Herțegovina, cu 82,5 euro, Muntenegru, cu 82,6 euro, și Bulgaria, cu 87,1 euro, se situează mult sub media UE. Serbia și Albania rămân, de asemenea, mai ieftine decât media europeană, cu un coș alimentar de 95,7 euro în Serbia și 98,7 euro în Albania.

În rândul marilor economii ale Uniunii Europene, Italia și Germania depășesc ușor media UE, cu un coș alimentar de 104 euro, respectiv 102,9 euro. În schimb, Spania se remarcă prin prețuri mai accesibile, unde coșul alimentar ajunge la 94,6 euro. De asemenea, majoritatea statelor din Europa Centrală, precum Slovacia, Polonia, Cehia și Ungaria, se mențin sub sau foarte aproape de media europeană.

