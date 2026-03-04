SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)

Guvernul României a creionat proiectul de buget pentru anul 2026. Potrivit documentului, Ministerul Muncii și Ministerul Educației rămân cele mai finanțate instituții ale statului.
Ministerul Muncii (57,7 mld. lei): Această sumă este menită să acopere integral majorările de pensii rezultate din recalculările recente, o prioritate socială ce nu suportă amânare.
Ministerul Educației (57,3 mld. lei): Fondurile vizează susținerea sistemului de învățământ și a noii grile salariale, fiind considerate investiții critice în capitalul uman, în ciuda austerității generale.
Ministerul Apărării (44 mld. lei): Bugetul este menținut la pragul de 2,7% din PIB, sumă necesară pentru a onora contractele de înzestrare militară deja semnate și pentru a răspunde cerințelor NATO.
Ministerul Afacerilor Interne (34,7 mld. lei): Primește fonduri suplimentare pentru modernizarea infrastructurii și gestionarea noilor provocări de securitate la frontiere, fiind un pilon esențial în contextul geopolitic actual.
Ministerul Sănătății (22 mld. lei): Se concentrează pe programele naționale și spitale.
Ministerul Transporturilor (37,4 mld. lei): Deși pare o sumă mai mică, focusul este pe finalizarea șantierelor din PNRR, unde negocierile din coaliție rămân tensionate pentru a nu depăși plafoanele Bruxelles-ului.
Ministerul Muncii – 57, 7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Educației – 57, 3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Apărării – 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Transporturilor – 37,4 miliarde de lei (față de 43, 2 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Afacerilor Interne – 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Agriculturii – 25,9 miliarde de lei;
Ministerul Sănătății – 22 miliarde de lei (față de 23, 6 miliarde de lei în 2025)
Ministerul Dezvoltării – aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025)
Ministerul Fondurilor Europene – 11,9 miliarde de lei;
Ministerul Mediului – 5,7 miliarde de lei;
Ministerul Energiei – 5,6 miliarde de lei;
Serviciul Român de Informații – 5,1 miliarde de lei;
Ministerul Justiției – 4,1 miliarde de lei;
Ministerul Economiei – 3,3 miliarde de lei;
Ministerul Afacerilor Externe – 1,6 miliarde de lei;
Serviciul de Telecomunicații Speciale – 1,4 miliarde de lei;
Serviciul de Informații Externe – 802 milioane de lei;
Serviciul de Pază și Protecție – 406 milioane de lei;
ÎCCJ – 7,5 miliarde de lei;
CSM – 267 milioane de lei;
Casa Națională de pensii publice – 158 miliarde de lei;
Casa Națională de asigurări de sănătate – 82,6 miliarde de lei;
Administrația Prezidențială – 103 milioane de lei;
Senatul României – 247 de milioane de lei;
Camera Deputaților – 550 de milioane de lei;
Secretariatul General al Guvernului – 2,6 miliarde de lei;
Curtea Constituțională – 44 de milioane de lei;
Curtea de Conturi 557 de milioane de lei;
Avocatul Poporului – 24 milioane de lei;
Academia Română – 560 milioane de lei;
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) – 289 milioane de lei;
Secretariatul de Stat pentru Culte – 2,5 miliarde de lei;