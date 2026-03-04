B1 Inregistrari!
SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)

Adrian A
04 mart. 2026, 12:48
SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Cum se împart banii din buget
  2. Lista completă a împărțirii banilor

Guvernul României a creionat proiectul de buget pentru anul 2026. Potrivit documentului, Ministerul Muncii și Ministerul Educației rămân cele mai finanțate instituții ale statului. 

Cum se împart banii din buget

Ministerul Muncii (57,7 mld. lei): Această sumă este menită să acopere integral majorările de pensii rezultate din recalculările recente, o prioritate socială ce nu suportă amânare.

Ministerul Educației (57,3 mld. lei): Fondurile vizează susținerea sistemului de învățământ și a noii grile salariale, fiind considerate investiții critice în capitalul uman, în ciuda austerității generale.

Ministerul Apărării (44 mld. lei): Bugetul este menținut la pragul de 2,7% din PIB, sumă necesară pentru a onora contractele de înzestrare militară deja semnate și pentru a răspunde cerințelor NATO.

Ministerul Afacerilor Interne (34,7 mld. lei): Primește fonduri suplimentare pentru modernizarea infrastructurii și gestionarea noilor provocări de securitate la frontiere, fiind un pilon esențial în contextul geopolitic actual.

Ministerul Sănătății (22 mld. lei): Se concentrează pe programele naționale și spitale.

Ministerul Transporturilor (37,4 mld. lei): Deși pare o sumă mai mică, focusul este pe finalizarea șantierelor din PNRR, unde negocierile din coaliție rămân tensionate pentru a nu depăși plafoanele Bruxelles-ului.

Lista completă a împărțirii banilor

Ministerul Muncii – 57, 7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Educației – 57, 3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Apărării – 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Transporturilor – 37,4 miliarde de lei (față de 43, 2 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Afacerilor Interne – 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Agriculturii – 25,9 miliarde de lei;

Ministerul Sănătății – 22 miliarde de lei (față de 23, 6 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Dezvoltării – aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025)

Ministerul Fondurilor Europene – 11,9 miliarde de lei;

Ministerul Mediului – 5,7 miliarde de lei;

Ministerul Energiei – 5,6 miliarde de lei;

Serviciul Român de Informații – 5,1 miliarde de lei;

Ministerul Justiției – 4,1 miliarde de lei;

Ministerul Economiei – 3,3 miliarde de lei;

Ministerul Afacerilor Externe – 1,6 miliarde de lei;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – 1,4 miliarde de lei;

Serviciul de Informații Externe – 802 milioane de lei;

Serviciul de Pază și Protecție – 406 milioane de lei;

ÎCCJ – 7,5 miliarde de lei;

CSM – 267 milioane de lei;

Casa Națională de pensii publice – 158 miliarde de lei;

Casa Națională de asigurări de sănătate – 82,6 miliarde de lei;

Administrația Prezidențială – 103 milioane de lei;

Senatul României – 247 de milioane de lei;

Camera Deputaților – 550 de milioane de lei;

Secretariatul General al Guvernului – 2,6 miliarde de lei;

Curtea Constituțională – 44 de milioane de lei;

Curtea de Conturi 557 de milioane de lei;

Avocatul Poporului – 24 milioane de lei;

Academia Română – 560 milioane de lei;

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) – 289 milioane de lei;

Secretariatul de Stat pentru Culte – 2,5 miliarde de lei;

sursă: ziare.com

