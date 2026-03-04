SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)

Guvernul României a creionat proiectul de buget pentru anul 2026. Potrivit documentului, Ministerul Muncii și Ministerul Educației rămân cele mai finanțate instituții ale statului.

Cum se împart banii din buget

(57,7 mld. lei): Această sumă este menită să acopere integral majorările de pensii rezultate din recalculările recente, o prioritate socială ce nu suportă amânare.

Ministerul Educației (57,3 mld. lei): Fondurile vizează susținerea sistemului de învățământ și a noii grile salariale, fiind considerate investiții critice în capitalul uman, în ciuda austerității generale.

Ministerul Apărării (44 mld. lei): Bugetul este menținut la pragul de 2,7% din PIB, sumă necesară pentru a onora contractele de înzestrare militară deja semnate și pentru a răspunde cerințelor NATO.

Ministerul Afacerilor Interne (34,7 mld. lei): Primește fonduri suplimentare pentru modernizarea infrastructurii și gestionarea noilor provocări de securitate la frontiere, fiind un pilon esențial în contextul geopolitic actual.

Ministerul Sănătății (22 mld. lei): Se concentrează pe programele naționale și spitale.

Ministerul Transporturilor (37,4 mld. lei): Deși pare o sumă mai mică, focusul este pe finalizarea șantierelor din PNRR, unde negocierile din coaliție rămân tensionate pentru a nu depăși plafoanele Bruxelles-ului.

Lista completă a împărțirii banilor

Ministerul Muncii – 57, 7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Educației – 57, 3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Apărării – 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Transporturilor – 37,4 miliarde de lei (față de 43, 2 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Afacerilor Interne – 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Agriculturii – 25,9 miliarde de lei;

Ministerul Sănătății – 22 miliarde de lei (față de 23, 6 miliarde de lei în 2025)

Ministerul Dezvoltării – aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025)

Ministerul Fondurilor Europene – 11,9 miliarde de lei;

Ministerul Mediului – 5,7 miliarde de lei;

Ministerul Energiei – 5,6 miliarde de lei;

Serviciul Român de Informații – 5,1 miliarde de lei;

Ministerul Justiției – 4,1 miliarde de lei;

Ministerul Economiei – 3,3 miliarde de lei;

Ministerul Afacerilor Externe – 1,6 miliarde de lei;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – 1,4 miliarde de lei;

Serviciul de Informații Externe – 802 milioane de lei;

Serviciul de Pază și Protecție – 406 milioane de lei;

ÎCCJ – 7,5 miliarde de lei;

CSM – 267 milioane de lei;

Casa Națională de pensii publice – 158 miliarde de lei;

Casa Națională de asigurări de sănătate – 82,6 miliarde de lei;

Administrația Prezidențială – 103 milioane de lei;

Senatul României – 247 de milioane de lei;

Camera Deputaților – 550 de milioane de lei;

Secretariatul General al Guvernului – 2,6 miliarde de lei;

Curtea Constituțională – 44 de milioane de lei;

Curtea de Conturi 557 de milioane de lei;

Avocatul Poporului – 24 milioane de lei;

Academia Română – 560 milioane de lei;

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) – 289 milioane de lei;

Secretariatul de Stat pentru Culte – 2,5 miliarde de lei;