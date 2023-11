Tănase Stamule (PNL), despre legea pensiilor: La ce ne propune ministrul Muncii, probabil în 2025 o să fim obligați la o corecție de o să vorbim singuri pe stradă. Ne trezim cu tot felul de avioane cu impact astronomic bugetar (VIDEO)

Tănase Stamule, membru PNL București, a comentat proiectul noii legi a pensiilor, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a afirmat că de Simona-Bucura Oprescu, ministrul PSD al Muncii, ar putea duce în 2025 „la o corecție de o să vorbim singuri pe stradă, din punct de vedere fiscal”, o aluzie probabil la noi creșteri de taxe și impozite.

Tănase Stamule (PNL), pe B1 TV, despre legea pensiilor: „Ne trezim cu tot felul de avioane cu impact astronomic bugetar”

Întrebat despre neînțelegerile din coaliție pe legea pensiilor, liberalul a spus: „Conform legii, pensiile trebuie să crească la 1 ianuarie cu 17%, respectiv inflația din 2022 și jumătate din creșterea procentuală a salariului mediu net, deci undeva la 17%. Aici nu există o dezbatere în interiorul coaliției tocmai pentru că așa prevede legea, însă a apărut o nouă discuție, transmisă de această doamnă ministru în spațiul public, care nu era inclusă în nicio proiecție bugetară, respectiv creșterea cu 40% a pensiilor”.

„Acum nu spun că nu trebuie să creștem pensiile cu 40%, dar nu dăm foc la țară ca să câștige niște puncte electorale doamna ministru. Noi tocmai am crescut taxele, tocmai am blocat angajările, am tăiat sute de mii de posturi, adică suntem într-o perioadă de austeritate, pe care am transferat-o în mare parte mediului privat, dar asta nu înseamnă că acum tot ce strângem ducem la pensii. Oamenii vor să vadă spitale, autostrăzi, să vadă deficitul redus”, a adăugat Tănase Stamule.

„Adică la ce ne propune astăzi doamna ministru, probabil în 2025 o să fim obligați la o corecție de o să vorbim singuri pe stradă, din punct de vedere fiscal. Situația nu este deloc roză și știm asta pentru că avem deja două pachete Ciolacu (…) și acum, în loc să fim cumpătați în sensul să dăm această creștere de 17%, care este corectă, ne trezim cu tot felul de avioane cu impact astronomic bugetar care nu sunt sustenabile”, a subliniat liberalul.