Taxa obligatorie la ANAF a fost introdusă recent în dosarele fiscale după ce a fost emis un ordin oficial pentru actualizarea regulilor pentru toți contribuabilii.

Practic, ANAF a anunțat marți, 20 ianuarie 2026, că formularele pe care le completăm trebuie modificate pentru a face loc acestei noi obligații de plată astfel, încât legea să fie respectată atât de firme, cât și de persoanele fizice.

Cine este vizat de taxa obligatorie

Statul a introdus o așa numită ,,taxă de logistică” . Aceasta se aplică celor care aduc sau gestionează bunuri din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, cum ar fi: China, Turcia sau SUA. Taxa aceasta obligatorie de la este acum parte din ,,buletinul fiscal” al fiecărei firme sau persoane care se ocupă cu genul acesta de tranzacții.

Dacă o activitate comercială implică bunuri din afara UE, plata acestei taxe nu mai este opțională, ci reprezintă o obligație legală către stat. În acest sens, persoanele vizate au datoria de a-și actualiza datele de la ANAF prin bifarea noii taxe în formularele oficiale.

Ce se schimbă în formularele de la FISC

Din cauza acestor modificări, structura mai multor declarații utilizate va fi modificată. Cel mai cunoscut este formularul 010, destinat persoanelor juridice, care au acum un rând în plus de completat, special pentru taxa de logistică. Deși denumirea documentelor a rămas la fel, spațiul adăugat monitorizează sumele datorate.

Când intră în vigoare

Toate aceste reguli au devenit oficiale odată cu publicarea Ordinului 15/2026 în Monitorul Oficial din data de 14 ianuarie 2026.

Experții recomandă verificarea obligațiilor de plată pentru toți angajații care operează marfă din afara Uniunii Europene, având în vedere că noul sistem de raportare este deja activ, potrivit

Introducerea acestei taxe face parte dintr-un plan amplu de digitalizare și modernizare a sistemului fiscal românesc. În ultimii ani, au vrut să sporească monitorizarea fluxului de mărfuri care vin din afara UE.