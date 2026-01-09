ANAF intenționează să facă ordine printre firme și adoptă o serie de măsuri radicale. Astfel, firmele care nu-și depun riscă să fie declarate inactive din punct de vedere fiscal. Acest lucru va avea consecințe asupra activității economice.

Avertisment ANAF pentru firme

Aproximativ jumătate de milion de contribuabili, firme, riscă să fie declarați inactivi fiscal începând cu 1 ianuarie 2026, printr-o decizie a ANAF. vor dispune astfel de măsuri în cazul companiilor care nu depun situațiile financiar-contabile anuale.

Potrivit EY România, care citează date ale , peste 462.000 de contribuabili se află în această situație. Dintre aceștia, mai bine de 120.000 au obligații fiscale neachitate.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, contribuabilii care nu își depun situațiile financiare riscă să fie declarați inactivi, o măsură care poate avea consecințe negative asupra activității economice”, se arată în analiza EY.

Măsura este prevăzută în Legea 239 din 15 decembrie 2025. Astfel, pot fi declarați inactivi contribuabilii care nu depun situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal. Sunt vizați și cei care nu au deschis un cont de plăți într-o instituție bancară din România sau la Trezoreria Statului.

Neclarități în aplicarea legii

Prin aceste măsuri, ANAF urmărește creșterea transparenței în activitatea economică și combaterea evaziunii fiscale. Pe de altă parte, analiștii EY avertizează că actul normativ nu conține și prevederi tranzitorii, pentru cei care nu și-au depus situațiile financiare până la data intrării în vigoare, respectiv 1 ianuarie 2026.

„Există argumente juridice ca această nouă formă de inactivitate să se aplice doar situațiilor apărute după 1 ianuarie 2026, pentru a evita o aplicare retroactivă a legii. Totuși, acest aspect ar trebui clarificat”, precizează sursa citată.

În lipsa unor clarificări oficiale, nu este exclus ca autoritățile să aplice sancțiunea inclusiv firmelor care nu au depus situațiile financiare pentru anul 2024 sau pentru anii anteriori.

Ce consecințe are măsura propusă de ANAF

Potrivit sursei citate, declararea inactivității fiscale atrage o serie de consecințe pentru contribuabili. Cei care își desfășoară activitatea economică în această perioadă sunt obligați să își plătească taxele și contribuțiile. Pe de altă parte, nu vor mai beneficia de dreptul de a deduce cheltuielile și TVA aferent achizițiilor.

Sunt afectate și firmele care cumpără bunuri și servicii de la contribuabilii inactivi. Acestea nu-și vor putea deduce cheltuielile și TVA-ul, cu excepția unor situații speciale, precum executarea silită sau falimentul.

În acest context, atrag atenția analiștii, restricțiile ar putea afecta grav . În plus, starea de inactivitate este înscrisă în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților legali, ceea ce poate influența negativ reputația firmei, accesul la finanțare și încadrarea în clasele de risc fiscal.

Impactul economic al acestor măsuri se poate traduce prin blocarea fluxurilor comerciale, creșterea complexității raportărilor fiscale și dificultatea procedurii de reactivare. Drept urmare, se recomandă contribuabililor să-și îmbunătățească procesele interne de raportare financiară, să aloce resurse suficiente pentru respectarea termenelor legale și să utilizeze soluții digitale de contabilitate și raportare.