Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie

Iulia Petcu
29 oct. 2025, 20:56
Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
Cuprins
  1. De ce cresc tichetele de masă și cine beneficiază
  2. Cum va stimula majorarea consumul și economia
  3. Ce poziție au IMM-urile și patronatele față de salariul minim
  4. Ce cer sindicatele și ce riscuri atrag atenția

Guvernul României a anunțat majorarea tichetelor de masă, care vor ajunge la 50 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia a fost comunicată de Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, și confirmată de ministrul Muncii, Petre Florin Manole. Beneficiul vizează aproximativ trei milioane de angajați și este considerat un stimul pentru consumul intern și puterea de cumpărare.

De ce cresc tichetele de masă și cine beneficiază

Valoarea tichetului va fi majorată de la 40,18 lei la 50 de lei, valori brute, cu taxe de aproximativ 20%. Măsura a fost adoptată după discuțiile din Consiliul Tripartit, convocat de premierul Ilie Bolojan, în contextul dezbaterilor privind salariul minim.

De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților.” a explicat Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

Ministrul Muncii a confirmat pe Facebook: „O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron.” Tichetele sunt cel mai utilizat beneficiu extrasalarial din România și contribuie la motivarea și retenția angajaților.

Cum va stimula majorarea consumul și economia

Economiștii consideră că această creștere nu aduce o povară suplimentară bugetului și oferă mai multe avantaje. Printre acestea se numără reducerea muncii la negru, stimularea consumului intern și colectarea mai eficientă a taxelor. De asemenea, majorarea ajută la atenuarea presiunilor inflaționiste și sprijină puterea de cumpărare a angajaților.

Evoluția valorii zilnice a tichetului de masă în ultimii zece ani arată creșteri semnificative, de la 9,41 lei în 2015 la 40,18 lei în 2025, ceea ce reflectă adaptarea la inflație și nevoia de sprijin social pentru angajați.

Ce poziție au IMM-urile și patronatele față de salariul minim

Pe de altă parte, mediul de afaceri nu susține majorarea salariului minim, în prezent 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net. Florin Jianu a explicat: „Noi trebuie să ne uităm la contextul și la realitatea economică. Opt din zece IMM-uri sunt afectate de acciza la combustibil, TVA mărit și liberalizarea pieței de energie.”

El a atras atenția că o majorare a salariului minim ar putea determina disponibilizări: „Trei din zece IMM-uri au relatat că s-ar putea să aibă loc disponibilizări de până la 7-9 persoane.” Astfel, patronatele avertizează că ajustările artificiale ar putea afecta competitivitatea și forța de muncă, potrivit antena3.ro.

Ce cer sindicatele și ce riscuri atrag atenția

Sindicatele solicită majorarea salariului minim pe economie și amenință cu proteste masive în caz contrar. Aceștia susțin că Guvernul Bolojan trebuie să respecte recomandările Comisiei Europene și avertizează că România riscă o procedură de infringement dacă nu acționează.

Liderii sindicali subliniază că înghețarea salariului minim ar reduce puterea de cumpărare și ar accentua sărăcia. Astfel, tensiunile dintre angajați, patronate și autorități rămân ridicate, iar majorarea tichetelor de masă este percepută ca o măsură de compromis, care oferă un sprijin financiar imediat fără a pune presiune directă pe salariul minim.

