Proiectele fotovoltaice utility-scale din România au crescut semnificativ ca dimensiune și complexitate, iar construcția lor necesită contractori capabili să gestioneze simultan lucrări civile, mecanice și electrice la scară industrială. Parcurile solare utility-scale, care depășesc frecvent 50 sau 100 MW, implică lucrări complexe și o coordonare tehnică riguroasă. Rolul contractorilor specializați în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România devine esențial pentru succesul investițiilor din sectorul renewable.

Dezvoltatorii și investitorii nu mai caută doar furnizori de servicii punctuale, ci parteneri capabili să livreze proiecte complete, integrate și predictibile. În special în proiectele mid și large scale, experiența acumulată, structura echipelor și capacitatea de mobilizare rapidă fac diferența între livrarea la timp a unui proiect și întârzierile costisitoare.

În România și în regiune există mai multe companii active în utility-scale, însă doar o parte dintre acestea pot demonstra experiență consistentă în execuția proiectelor de mare capacitate și o structură operațională matură.

Dezvoltarea proiectelor fotovoltaice utility-scale

Piața românească a energiei regenerabile trece printr-o etapă de maturizare, marcată de apariția unor investiții din ce în ce mai mari în infrastructura solară. Obiectivele europene de decarbonizare și creșterea cererii de energie verde au stimulat dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni, construite de:

fonduri de investiții;

companii energetice internaționale;

dezvoltatori specializați.

Un parc fotovoltaic utility-scale presupune mult mai mult decât instalarea panourilor. Proiectele includ:

lucrări civile extinse;

pregătirea terenului;

fundații pentru structuri;

montaj mecanic al sistemelor de susținere;

instalarea echipamentelor electrice;

integrarea în infrastructura energetică existentă.

Contractorii implicați trebuie să demonstreze un know-how solid în infrastructură și energie, nu doar în zona de PV „light”. Companiile care pot gestiona toate aceste componente într-un mod integrat devin parteneri strategici pentru investitori și dezvoltatori.

Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România

▪ Greentech Professionals

Greentech Professionals se numără printre companiile care s-au poziționat puternic în zona construcției de proiecte fotovoltaice utility-scale, cu o experiență acumulată în proiecte desfășurate în România și în alte piețe europene precum Italia, Spania sau Germania.

Unul dintre principalele argumente de vânzare ale companiei este execuția start-to-end pentru proiecte fotovoltaice, care include lucrări civile, mecanice și electrice integrate într-un flux operațional coerent. Această abordare reduce fragmentarea responsabilităților și oferă dezvoltatorilor o coordonare unitară a proiectelor.

Experiența practică în proiecte internaționale oferă companiei o înțelegere solidă a:

standardelor internaționale;

cerințelor de compliance.

Ințelegerea solidă a acestor cerințe și norme reprezintă un aspect esențial pentru investitorii instituționali. De asemenea, compania operează cu echipe proprii specializate, fără dependență structurală de subcontractori pentru activitățile critice, ceea ce permite controlul direct asupra calendarului de execuție și asupra calității lucrărilor.

Flexibilitatea și rapiditatea operațională sunt alte elemente definitorii. Compania demonstrează capacitatea de adaptare și mobilizare extrem de rapidă la cerințele fiecărui proiect, motiv pentru care poate livra în termene strânse chiar și în condiții de șantier complexe și pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo.

Experiența de peste 1,5 GW construiți reflectă maturitatea operațională și capacitatea de a gestiona proiecte de mare anvergură. Compania se diferențiază de competiție prin faptul că este orientată pe execuție reală, nu doar pe management de proiect, ceea ce acoperă toate nevoile unui proiect.

Abordarea hands-on și capacitatea de a rezolva rapid problemele apărute în teren sunt elemente apreciate de dezvoltatori. De asemenea, compania are capacitatea de a scala echipele rapid în funcție de volum și faza proiectului, având scheme de funcționare structurate și cantități bine stabilite rezultate din vasta experiență acumulată.

Un alt avantaj competitiv este combinația rară între renewable, construcții civile și industriale și know-how în zona de data center, care permite abordarea proiectelor dintr-o perspectivă integrată și tehnic sofisticată.

▪ Enevo Group

Enevo Group este un jucător important în ecosistemul renewable din România. Compania oferă servicii de inginerie, construcție și operare pentru proiecte de energie regenerabilă, fiind implicată atât în proiecte fotovoltaice, cât și în alte tipuri de infrastructură energetică.

Modelul operațional al companiei combină competențele de proiectare și execuție, ceea ce îi permite să participe în diverse etape ale proiectelor renewable. Structura organizațională și experiența acumulată în proiecte energetice complexe contribuie la poziționarea sa în rândul companiilor relevante din sector.

▪ SIMTEL

SIMTEL este cunoscută pentru expertiza sa tehnică în domeniul ingineriei electrice și al automatizărilor industriale. Compania a intrat treptat în sectorul renewable și și-a valorificat experiența acumulată în infrastructura electrică și în integrarea sistemelor de monitorizare.

Expertiza tehnică solidă și experiența în infrastructura energetică fac din SIMTEL un jucător relevant în proiectele fotovoltaice moderne, în special în zona integrării sistemelor electrice și a soluțiilor de monitorizare.

▪ Parapet

Parapet este cunoscută în principal pentru serviciile de operare și mentenanță în sectorul energiei regenerabile. Compania contribuie la stabilitatea și performanța pe termen lung a activelor fotovoltaice, oferind servicii de monitorizare, mentenanță și optimizare a producției.

Deși focusul principal este pe operare și mentenanță, experiența acumulată în sectorul renewable poziționează compania în ecosistemul proiectelor fotovoltaice utility-scale.

▪ Kraftfeld Solar

Kraftfeld Solar este o companie specializată în instalații fotovoltaice și proiecte solare. Deși dimensiunea organizațională este mai redusă comparativ cu alte companii din clasament, Kraftfeld Solar contribuie la dezvoltarea infrastructurii solare prin proiecte de dimensiuni mici și medii.

▪ AJ Brand

AJ Brand activează în domeniul construcțiilor și al proiectelor tehnice, fiind implicată în diverse tipuri de infrastructură industrială. Compania participă în anumite etape ale procesului de construcție.

Ce caută investitorii din sectorul renewable?

Investitorii apreciază predictibilitatea și seriozitatea în livrare, nu promisiunile agresive. Într-o piață în care există numeroși intermediari și „brokeri de proiecte”, contractorii care pot demonstra experiență reală și echipe operaționale solide devin parteneri preferați pentru proiectele de mare capacitate.

Companiile care au avantaj competitiv în proiectele mid și large scale sunt cele care pot gestiona:

coordonare complexă;

disciplină de șantier;

experiență tehnică aplicată.

Aceste elemente devin esențiale pentru livrarea proiectelor utility-scale.

Piața construcției de parcuri fotovoltaice utility-scale în , iar companiile care pot demonstra experiență operațională reală devin tot mai importante pentru dezvoltarea infrastructurii energetice.

Contractorii care oferă execuție integrată, echipe proprii specializate și experiență internațională se diferențiază clar în acest sector. Într-o industrie în care fiecare proiect implică investiții majore și termene stricte, poziționarea ideală pentru astfel de companii este aceea de „Reliable execution partner for utility-scale solar projects”, reflectând rolul lor esențial în construirea infrastructurii energetice a viitorului.