Tora Vasilescu, despre facturile mărite la energie: Românii nu le pot plăti din pensii. E rușinos să fim atât de smeriți în fața celor care iau decizii pentru noi, oameni care nu au empatie. Vor să îi scoată de gât poporul afară? (VIDEO)

Actrița Tora Vasilescu a vorbit despre facturile mărite pe care le-a primit de la furnizorii de energie și spune că românii nu le pot plăti din pensii. „E rușinos să fim smeriți, atât de smeriți, în fața celor care iau decizii pentru”, a subliniat artista, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Tora Vasilescu, pe B1 TV, despre facturile mărite la energie

„Am un creier supraviețuitor, om vedea ce vom face. Mesajul e că românii nu pot plăti din pensii aceste facturi, unde doar 250 de kW sunt subvenționați, pe când în străinătate 1.000 de kW și au salarii și pensii de cel puțin patru-cinci ori mai mari decât noi”, a spus actrița.

Întrebată în ce măsură le ajung actorilor veniturile, Tora Vasilescu a explicat: „Actorii, din păcate, n-au așa o asociație puternică să ia atitudine, dar știți ce se întâmplă? E rușinos să fim smeriți, atât de smeriți, în fața celor care iau decizii pentru noi. Smeriți să fim în fața lui Dumnezeu, să iubim Creația, dar nu pe acești oameni care nu au empatie pentru oameni, care nu înțeleg sufletul românesc supraviețuitor”.

„Dar de ce am recitat noi poezii în care plângeam pentru strămoșii noștri, pentru fiecare palmă de pământ, filmele noastre, de ce? Să ajungă niște nemernici… ce, sunt proști? Nu știu să calculeze? Păi de trei ori mi-au venit mărite facturile. Eu, fiind cuminte, disciplinată, am plătit în fiecare lună, am listele în față. Prima factură mi-a venit de 4.983, am scris pe plic „plătit „cu vârf și îndesat”. A doua factură, 1.700. Ultima factură, 7.000. Dar ce, au înnebunit? Dar vor să îi scoată de gât poporul afară pe oamenii ăștia? Ce vor?”, a continuat ea.

„Se pune discuția mesajului că românii nu pot plăti aceste facturi. Vor ca în străinătate, să se ducă în străinătate cei ce ne fac aceste calcule! Să muncească acolo, nu pe bani subvenționați de stat!”, a mai spus Tora Vasilescu.