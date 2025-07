Un consilier al lui Bolojan a explicat măsurile fiscale din pachetele 1 și 2. Economistul Ionuț Dumitru admite: „E o frustrare care a crescut în societate. Vedem cazuri nenumărate de irosire a banilor publici, ca să nu zicem că-s furați pur și simplu”

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a explicat de ce a fost nevoie de din primul pachet de măsuri fiscale și ce măsuri conține al doilea pachet. Potrivit economistului, pe bună dreptate „contribuabilul e revoltat, pentru că el e pus în postura de a plăti mai mult la buget, taxe mai mari la buget, în timp ce banii sunt irosiți”.

Ce a obținut Guvernul cu primul pachet de măsuri fiscale

„Fără fonduri europene, trebuie să spunem foarte tranșant, România nu poate finanța din resurse proprii, pentru că nu le are, nu poate finanța nicio lucrare mare de infrastructură. Și după acest pachet de ajustare fiscal-bugetară, probabil că fondurile europene, suspendarea fondurilor europene, dispare de pe agendă. În plus, știm cu toții că eram amenințați și suntem amenințați în continuare, dar probabil că riscul a scăzut semnificativ, cu retrogradarea ratingului de țară, adică cu reducerea ratingului la categoria nerecomandată investițiilor, în limbajul piețelor financiare – junk, care în traducere românească ar însemna gunoi, care ne-ar întoarce circa 20 de ani în spate”, a declarat Ionuț Dumitru, pentru

Acesta a observat că „e o frustrare care a crescut în societate de-a lungul timpului” deoarece „vedem cazuri nenumărate de irosire a banilor publici, ca să nu zicem că-s furați pur și simplu”.

Dumitru, despre pachetul 2 de măsuri fiscale

„A doua jumătate a acestei luni, la sfârșitul lunii iulie, vine cu pachetul doi, care vrea să atace problema asta de reforme structurale, în primul rând pe partea de cheltuieli, de îmbunătățire a eficienței banilor publici. Spre exemplu, pensiile speciale, tot ce înseamnă bani în instituții publice, modul în care ei sunt cheltuiți, achiziții publice, companii de stat, vedem consilii de administrație, tot felul de exemple. Aproape zilnic vedem în ultima perioadă ineficiențe crase”, a mai declarat consilierul premierului, la Digi24.

Despre privilegiile precum pensiile speciale, acesta a mai afirmat: „ , văd venituri foarte mari după standarde românești și rezultate discutabile, ca să nu folosim un termen mai dur. Și atunci este absolut clar că sunt ineficienți. Adică bagi resurse foarte mari și creezi chiar adevărate privilegii, că nu le poți numi altfel. Pensionare la 40 și ceva de ani, 50 de ani nu poate fi decât un privilegiu după orice standard, dar rezultatele sunt slabe și cetățenii văd lucrul acesta”.

Totodată, Ionuț Dumitru a spus la că : „Trebuie să ajungi la discuția de câte UAT-uri are nevoie România, de câți salariați ai nevoie într-un UAT sau într-o primărie, într-o instituție publică la modul general, pentru că în momentul de față noi nu avem răspuns la această întrebare. Multe din aceste UAT-uri nu se finanțează, nu au autofinanțare, nu au resurse, primesc resurse de la bugetul statului și nu le monitorizează nimeni modul în care folosesc resursele publice, care sunt proiectele pe care le finanțează, dacă ele sunt cu adevărat necesare comunității sau nu”.

Consilierul onorific al premierului a mai spus că „trebuie o măsură mai radicală” în ceea ce privește colectarea mai bună a taxelor de către ANAF, deoarece există o „incapacitate de a colecta , care este foarte mare în România”. Dumitru a admis, totuși, că părerea sa „tranșantă” pe subiect „nu e neapărat aliniată cu ceea ce Guvernul gândește”.