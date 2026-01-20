Parlamentul European a decis să înghețe ratificarea acordului comercial cu SUA, pe fondul tensiunilor cu Donald Trump. Măsura este susținută de grupul social-democrat şi de PPE, dar crează dispute în grupul partidelor suveraniste.

Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA

Eurodeputații au decis să suspende procedura de ratificare a acordului comercial încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Parlamentul European reacționează, astfel, la recentele ameninţări ale lui Donald Trump cu noi împotriva celor care se opun anexării Groenlandei. Informația a fost confirmată de principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit AFP.

Lidera grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, a dat asigurări jurnaliștilor că există un acord majoritar al grupurilor politice pentru înghețarea acordului comercial încheiat anul trecut între Statele Unite şi UE.

Și reprezentanții grupului (PPE), cel mai numeros, au confirmat suspendarea discuţiilor referitoare pe acest subiect.

UE pune presiune pe administrația de la Casa Albă

Încheiat în vara anului trecut, acordul prevede taxe vamale de 15% asupra exporturilor europene către SUA. Aceasta în condițiile în care este prevăzută eliminarea taxelor vamale pentru exporturile americane către Uniunea Europeană.

„A nu le permite companiilor americane să aibă acces fără taxe vamale la piaţa europeană este un instrument foarte puternic”, a dat asigurări marţi liderul grupului PPE, germanul Manfred Weber.

De asemenea, propunerea a fost agreată și de eurodeputata franceză Valerie Hayer, lidera grupului europarlamentar .

„Este o pârghie extrem de solidă. Nu cred că întreprinderile vor fi de acord să renunţe la piaţa europeană”, a subliniat Valerie Hayer.

Decizia împarte extrema dreaptă din Parlamentul European

Suspendarea procedurii de ratificare a acordului divizează din Parlamentul European. Co-liderul grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) Nicola Procaccini apreciază că este vorba despre o greșeală. În schimb, francezul Jordan Bardella, liderul grupului parlamentar Patrioți pentru Europa s-a declarat favorabil „suspendării acestui acord.

În urma înghețării discuțiilor și a procedurii de ratificare, acordul comercial încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite nu va mai fi aplicat.

Reacția forului de la Strasbourg vine după ce Donald Trump a ameninţat mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda – cu tarife vamale suplimentare. El a subliniat că aceste tarife vor fi menținute până când țările respective vor accepta „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei” către SUA.

Este vorba despre o suprataxă, de 10%, care va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie acest an, conform lui Trump.